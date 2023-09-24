張馳豪與大隻胞弟各具魅力 鍾柔美迎戰DSE無想過拍拖

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）與胞弟張馳杰（Oliver），以及華人置業集團行政總裁劉陳凱韻（甘比）昨日到銅鑼灣出席迎中秋活動，彈結他獻唱的Aska跟舉啞鈴騷麒麟臂的Oliver各具魅力，Aska爆年輕時的兄弟情好激烈，會為小事打交，幸長大後感情愈來愈好。

Aska喉嚨出問題聲線微弱

Aska現場演唱贏掌聲，但受訪時聲線微弱，他指喉嚨出現問題，正尋求中西醫治療，但未透露病情，「我都有點擔心喉嚨，希望盡快康復，年底應該會再出新歌，趁錄歌前把握時間休息，醫生建議我多休息，不過工作早已接下，要照安排獻唱，但我會就住」。Oliver是「2023年全球先生」香港代表，11月將代表香港赴泰國比賽，Aska會跟家人越洋幫弟弟打氣。Oliver笑言首次跟胞兄出席公開活動，心情比參賽更緊張，幸有哥哥傍實，「現在兄弟感情好好，只是小時候同住一間房好難和平，是一個好好回憶。其實哥哥都好大隻，只是他沒騷出來」。

Yumi讚Aska與Oliver具備優厚條件，是好男友之選，她兩個都喜歡，不過未想過談戀愛，現階段事業與學業兩忙，時間表排得滿滿，坦言壓力好大，「考DSE好重要，平時會帶筆記和課本出街，趁工作前的空檔溫習，若有需要，我會要求減少工作」。

記者：鍾一虹