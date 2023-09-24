陳蕾宣布與音樂監製男友分手 網民關心會否再合作

【明報專訊】陳蕾與御用音樂監製男友麥啟聰（Mike Orange）一向合作無間，雖然低調處理感情事，但在不少人眼中是公認一對。今年6月他們參與《Chill Club》音樂會，兩人分別在社交網分享合照，陳蕾當時公開多謝男友改編《半》及《慌》，她好鍾意這個編曲。

陳蕾早前到英國旅行，連日來在社交網分享靚相，但她昨日突然在社交網發文宣布分手，她寫道：「雖然好突然，但英國回來後我們確實因為一些事情而分開了。感恩所有一切。」不少網民對她突然自爆「分」訊感愕然，有關心他們之後會否再合作。

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