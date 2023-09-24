瀧澤秀明斥強吻報道失實：難以接受 受害者橋田康接受東山紀之道歉：終於釋懷

【明報專訊】日本尊尼事務所已故創辦人兼社長尊尼喜多川的性侵風波，並未因東山紀之接任新社長而平息，更蔓延至前副社長、如今自立門戶的瀧澤秀明身上，事緣「尊尼性侵問題受害者協會」成員平本淳也接受《女性Seven》雜誌訪問，表示有受害者曾遭瀧澤強吻，瀧澤昨日發表聲明，斥報道失實，「令人難以接受」。另一受害者橋田康前日接受電視節目訪問，自爆東山紀之已向他真誠道歉，「令我終於釋懷」。

曾任尊尼事務所副社長、子公司Johnnys'ISLAND社長的瀧澤秀明，去年離巢，並於今年3月成立新公司TOBE，把尊尼藝人如V6前成員三宅健、King & Prince的平野紫耀及神宮寺勇太、Kis-My-Ft2前成員北山宏光等羅致旗下，新晉男團IMPACTors更改名「IMP.」出道，並已推出首張單曲，又擔任某連鎖鞋店代言人，準備大展拳腳。

記者承認未向當事人求證

自立門戶的瀧澤秀明一直未有回應尊尼喜多川的性侵醜聞，據日本雜誌《女性Seven》報道，原來瀧澤亦捲入性侵風波，雜誌記者訪問13歲加入事務所當練習生、20歲離巢後曾經出書揭發喜多川惡行的平本淳也，他亦是「尊尼性侵問題受害者協會」成員之一，表示曾經收到其他受害者報料，「瀧澤秀明很喜歡接吻，而我也被強吻過」。不過，記者坦承從未接觸該名受害者，一切消息均來自平本淳也。

受害者遭恐嚇 求警跟進

報道刊登後，瀧澤秀明昨日透過社交媒體發表聲明，強調為了保護個人和公司聲譽，必須澄清，批評《女性Seven》有關報道「令人難以接受」，自稱一向尊重新聞及言論自由，但當媒體刻意發布虛假內容，「等同施予暴力」，是他不能容忍。

提起平本淳也，前日他以「尊尼性侵問題受害者協會」代表身分到神奈川縣警署，反映有人在網上恐嚇和誹謗受害者，要求警方跟進，「我們發現有數以萬計的惡意留言，包括叫受害者『去死吧』、『盡快消失』等，情况令人擔心」，考慮透過法律途徑解決問題。警方發言人表示，樂意跟協會合作，一同應對網絡罪行。

談及賠償問題

東山紀之接任尊尼事務所社長一職後，曾在記者會上公開向受害者致歉，並承諾將畢生致力解決有關問題。今年5月，自爆曾遭尊尼喜多川性侵的前練習生橋田康，日前接受電視節目訪問，證實東山紀之已親自向他道歉，接任Johnnys'ISLAND社長的井之原快彥亦在場，彼此談到賠償問題，以及向他徵求改革事務所的建議等。橋田康表示感受到對方的誠意，「令我終於釋懷」。