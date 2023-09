next

【明報專訊】《殺神John Wick》奇洛李維斯(Keanu Reeves)近年偶爾與藝術家女友Alexandra Grant出席公開場合,後者早前罕有在訪問中談及男友,稱讚奇洛不但有創意,而且為人十分善良,經常在創作方面給予她靈感,並互相推動對方建立新路向。據報兩人2009年在一個晚宴上認識,兩年後展開合作關係,奇洛推出書本《Ode to Happiness 》及《Shadows》均由Alexandra繪畫插圖,但直到2019年兩人才公開戀情。

另一方面,奇洛李維斯主演的《殺神John Wick》,推出外傳劇集《刺客旅館:捍衛任務世界》(The Continental: From the World of John Wick),本月22日在串流平台Prime Video上架,導演艾拔曉士(Albert Hughes)稱新劇並非電影版的複製品;《刺》劇以1970年代為背景,講述殺手酒店「穹天屠」起源,《空中小姐》男星哥連胡杜(Colin Woodell)飾演年輕榮士敦。導演艾拔大讚哥連聰明又有才華。