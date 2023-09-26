JPEX台灣代言人陳零九自認受騙 森美歐遊返港：警方暫時無聯絡我

【明報專訊】虛擬資產交易平台JPEX風暴持續發酵，加密貨幣兌換店Coingaroo位於屯門及銅纙灣的店舖，日前被執法部門破門入內蒐證，曾擔任Coingaroo代言人的森美在這敏感時刻放假，惹來網民臆測，身在西班牙旅行的森美表示Coingaroo的合約在去年底已結束。捲入風波中的森美昨早由西班牙返港，並如常返商台主持節目《早霸王》，節目中午12時完結，森美在公關陪同下步出商台大門，企定定讓傳媒影相。身穿西裝的森美落機即返商台開咪，疲態畢露。

問到警方有否聯絡他協助調查？森美說：「警方暫時無聯絡我。」至於會否主動協助警方調查及提供資料？森美續道：「警方暫時無聯絡我。」他表示沒其他回應，跟之前說的一樣，跟加密貨幣兌換店Coingaroo一早完約。追問他有否投資虛擬貨幣及會否擔心？他沒回應，說多謝大家關心，之後便返回商台。

台灣藝人陳零九因曾擔任JPEX台灣代言人捲入風波，他表示雙方合約已於7月底結束，目前無合約，他更自爆受騙，「這次很錯愕，損失資產10到15%」。對於被網民鬧爆及揶揄，他說：「投資有風險，要管控，學到一些事情，寶貴一課，最難過的是名譽上的傷害，我都有看到，但我要告訴歌迷不要擔心，我站得住腳。」

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