出新歌早起到電台宣傳 何韻詩認有壓力似再做新人

【明報專訊】何韻詩（阿詩）昨日推出新歌《威廉》並到商台節目《叱咤樂壇》宣傳，她為此早起牀，笑言似小學生郊遊，有再做新人的感覺。阿詩承認出新歌感壓力，她本身是歌手，但近幾年將這身分放埋一邊，一直找方法再做，大環境很多事發生；有感以前的模式不可行，加上疫後有段時間感迷惘，需摸索再振作寫歌。她說：「對上一次出歌已經係2016年有宣傳嘅《親愛的黑色》，甚至乎嗰個moment個方法都唔啱呢刻嘅自己。」

新歌包辦曲詞「最赤裸一次」

阿詩透露再做歌手的過程艱辛又漫長，2020年疫情時，她沒動力寫歌，生活停擺，直至上online course學寫歌，令她重新愛上寫歌。

談到創作《威廉》的靈感，阿詩說：「『威廉』呢個人點走出嚟？係有啲奇妙，唔想解釋得太清楚，最奇妙嘅位，畀空間大家去感受，成件事係好personal，好耐嘅經歷，我可以話係最赤裸一次（呢隻歌），講嘅題材及感受，希望大家可以唔使我去話畀大家聽。」

阿詩邀好友黃耀明首度合作，記得兩年多前向對方提邀，他說：「唔好嘛。」經過一段時間才正式開始，《威廉》由黃耀明、李端嫻跟她同擔任歌曲監製，阿詩說：「做緊3首歌，明仔（黃耀明）係主腦，我估會有些未合作過的新人，係邊個未講得住。」

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