廣州商演吸3000人圍觀 黃宗澤離場被圍 不敢停步握手

【明報專訊】黃宗澤日前到廣州出席家居品牌活動，分享理想家居要求，覺得3房單位最理想，可跟愛犬同住有足夠空間，也方便媽媽隨時留宿。至於裝修偏向簡約風，一張舒適梳化方便煲劇。愛下廚的他喜歡三五知己邊飲紅酒邊歎美食，「現在好少去夜生活，不用開工最鍾意叫朋友來屋企，自己煮，看着朋友開心食，大家飲紅酒，傾吓偈」。他亦即場冲奶茶及整月餅，跟粉絲提早過中秋。

黃宗澤近年忙於拍劇、電影及參與綜藝節目，有數年沒到廣州出席活動，今次到商場與粉絲近距離接觸，不少粉絲一早到場守侯。活動期間，商場擠滿3000人圍觀，非常熱鬧。黃宗澤離場時，粉絲夾道歡送，但有不少熱情粉絲湧前想握手及送禮物，將黃宗澤包圍，雖有保安護送，但場面十分混亂。事後有粉絲投訴他態度不友善，黃宗澤說：「可能太耐無到廣州，見到大家好熱情，好多謝大家。離開時是有點混亂，見到有推撞，所以為免出現意外，未有停步同大家握手收禮物，好抱歉！」

感恩餐廳生意好轉

黃宗澤在疫情結束前，將尖沙嘴的餐廳重新裝修，他感恩餐廳生意明顯好轉，雖然還沒回復疫情前的生意額，但一班舊顧客及粉絲好撐場，「感受到大環境經濟差了，所以會搞些活動及推出新菜式，幫餐廳宣傳，希望給舊客新鮮感，又有新客留意到，好開心最近有不少客戶包場辦活動」。

娛樂組

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