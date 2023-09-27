《想見你》帶挈拍韓劇 伙李光洙李善均演出 許光漢為億元賞金追殺劉在明

【明報專訊】台灣男星許光漢憑《想見你》劇集及電影熱爆韓國，去年9月到當地舉行兩場粉絲見面會，門票開賣5分鐘即售罄，今年4月更獲邀擔任第59屆百想藝術大獎頒獎嘉賓，人氣一時無兩。據韓媒報道，韓片《救韓大時代》導演崔國熙首次拍劇《No Way Out》，邀得許光漢加盟，扮演職業殺手，講述為了200億韓圜（約1.2億港元）賞金，追殺釋囚劉在明，加上李善均及李光洙等紅星壓陣，令人對新劇充滿期待。

許光漢在韓國有多受歡迎？從韓劇《智異山》女星高敏詩坦言渴望合作，歌影視三棲天后IU更透過社交媒體上載二人在百想藝術大獎後台合照，大約可見一斑。隨着許光漢首次接拍韓劇《No Way Out》消息曝光，相信他在韓國的人氣，只會有增無減。

韓國電訊商LG U+旗下製作公司STUDIO X+U上月宣布開拍新劇《No Way Out》，當時公布演員陣容包括《上流寄生族》李善均、《梨泰院Class》劉在明、《危樓深淵》李光洙及《少年法庭》金武烈，至於其他角色或者故事大綱，內容一直保密，直至昨日終於揭開神秘面紗。新劇由《救韓大時代》崔國熙執導，《The Devil's Deal》李秀珍編劇，故事類似日本片《10億懸賞追殺令》，講述極度兇悍的殺人犯劉在明判監13年後刑滿出獄，隨即被仇家下達江湖追殺令，重賞200億韓圜（約1.2億港元）之下，職業殺手從四方八面湧至，當中包括許光漢扮演綽號「Mr.Smile」的韓台混血殺手「光」，亦由台灣趕赴韓國加入殺局。

至於其他主角包括李善均飾演警察，金武烈扮演律師，李光洙則是一心討回失款的低下階層。此外，有傳《天空城堡》廉晶雅亦將加盟，飾演政治生涯面臨結束、決定利用此案翻身的市長。《No Way Out》預計10月開鏡，暫定明年開播，許光漢將會逗留韓國1個月，專心拍劇。對於首次拍韓劇，他表示興奮又期待，「希望自己更加努力，不要丟臉，做好本分，盡全力對待這個作品，平常心，好好融入」。

為《蒼鷺與少年》配音

提起許光漢，日本動畫大師宮崎駿執導新片《蒼鷺與少年》已於當地開畫，上映兩個月累計票房81.6億日圓（約4.3億港元），台灣定於下月6日上映，請來許光漢為主角「蒼鷺」配上中文對白，表現獲配音導演大讚，比預定時間還要提早4小時完工，許光漢表示：「過程新奇有趣，學到新東西很開心。」另一角色「真人」由《我的麻吉4個鬼》曾敬驊聲演，金馬影后李心潔則一人配兩角：「真人」母親「久子」和繼母「夏子」。