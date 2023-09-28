6子先飛澳洲拍團綜 Anson Lo完工出發 MIRROR 5周年頭炮 跟鏡粉樂園狂歡

MIRROR專頁昨日公布出道5周年頭炮慶祝活動，11月1日在主題樂園舉行MIRO專享《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，鏡粉可跟偶像由早玩到晚。

【明報專訊】男團MIRROR出道5周年，11月展開連串慶祝活動，12子先到澳洲拍ViuTV綜藝節目，昨日6子楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）做先頭部隊出發。至於在港出席活動的盧瀚霆（Anson Lo）透露完成手上工作便起程，會在澳洲過中秋。同日MIRROR官方社交平台宣布慶祝活動頭炮，11月1日在主題樂園舉行MIRO專享《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，鏡粉可跟偶像由早玩到晚，門票1680元。

記者：柯美

攝影：劉永銳

MIRROR專頁昨日公布主題樂園的參加方法與內容，活動由上午10時半至晚上8時，是MIRO會員專屬，10月4日透過電郵購票，以MIRO專屬代碼買飛，每人最多購買兩張門票，未公布出售門票數量。

當日慶祝派對活動包括「All in One巡遊派對」、「奇妙夢想城堡舉行嘅mini concert」、「MIRROR合拍一秒間」，還有「MIRROR Fantastic Mission （名額有限）」。MIRO完成任務及答對問題後，可同MIRROR成員玩機動遊戲，一齊影合照。

消息公布後，鏡粉開心又擔心，有留言又要搶飛，有指已有黃牛黨聲稱有內部票兜售。門票價格比主題樂園平日門票高近一倍，售1680元，但可以跟MIRROR一齊玩，在城堡睇演出，對鏡粉來說相當吸引。

後援會解散首露面 Alton未停步受訪

MIRROR 6成員昨早出發到澳洲拍新團綜，Alton後援會日前爆內訌，Admin Team公告解散，事件後Alton沒有表態。昨日Alton首露面，未有停步接受記者訪問。他跟Frankie、Tiger與Ian從VIP通道進入機場。隊長Lokman與副隊長AK則在香港機場已開始拍攝，兩人現身離境大堂，AK在鏡頭前表現精靈說不夠瞓，上機要補眠，他跟Lokman同受訪。

二人表示未知拍攝期間會跟誰同房，Lokman相信早抵埗早選擇，AK笑言要跟不想和自己同房的隊友同房。前日是Lokman的34歲生日，他透露已在家和女友簡單慶祝。Lokman和AK首次到澳洲，AK稱行程主要是看風景和傾偈，因此沒帶遊戲機；Lokman希望買袋鼠皮造的手信。

此外，Anson Lo昨日仍要出席服裝品牌活動，跟韓國女團少女時代成員孝淵同場，二人向粉絲大派心心，Anson Lo更做出舔嘴表情。Anson Lo提到有部分MIRROR成員已出發赴澳洲拍團綜，自己完成手上工作便起程，會在澳洲度中秋，「很期待去澳洲，因為未去過，好想睇撈撈鼠（澳洲短尾袋鼠）」。

未知跟誰同房 只知到埗即開工

Anson Lo透露前日排舞時，仍未知此行與邊個成員同房，會否抽籤決定？他表示不知今次團綜玩法，只知到達當地機場已開始拍攝，有些小任務，至於內容，攝製組好保密，想看他們的真實反應。會否想有獨立房間？他說：「應該冇budget，大家都想MIRROR之間互動，睇我們冲涼瞓覺前會做什麼。」

談到Alton後援會事件，Anson Lo稱知道，「畀佢（Alton）沉澱下，睇有冇其他做法，我冇多問太多」。那他可有關心fans club？Anson Lo表示fans club營運了四五年，大家很團結，很開心這是他一直想做的。

孝淵期待在港開騷跟粉絲見面

孝淵受訪時透露稍後會以DJ HYO身分出國巡迴表演，以北美為主，希望大家玩得開心。對於上月推出的單曲《Picture》受歡迎很開心，她表示今次嘗試新舞步，之前已挑戰了很多舞曲，又做DJ，未來想嘗試Hip Hop。

問她會否來港舉行演唱會和粉絲見面會？孝淵說：「經常想，已做好準備隨時來港與粉絲見面，等待邀請。」說到她過去10年最難忘的事情？孝淵稱很多，若要選一個，會是之前少女時代15周年演出，不單止粉絲開心，她也很開心，並透露來港很多次，認識了一些香港朋友，最想吃海南雞飯和橋底辣蟹，又想去星光大道逛逛。最後孝淵用廣東話說：「謝謝。」

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