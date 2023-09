張智霖兒子4年前涉辱華片被翻舊帳 16歲「魔童」認錯：中國人要有擔當

【明報專訊】張智霖近日捲入虛擬資產交易平台JPEX風波,他曾到灣仔警察總部協助調查,並發聲明澄清,成為網民熱話。張智霖成為話題人物備受關注,其16歲兒子張慕童(魔童)也被翻舊帳。近日微博瘋傳一段魔童4年前Rap的舊片,他模仿饒舌歌手唱出辱華歌曲,將眼角拉起呈「瞇瞇眼」,譏諷中國人小眼睛,做出疑歧視亞裔人士的手勢,歌詞中有帶歧視成分字句「they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(他們來自廣州,他們看到我吃狗肉,他們說他們想要一些)」惹來網民炮轟。

稱快將17歲 心智漸成熟

有網民到魔童母親袁詠儀的微博留言,斥她沒有管教兒子,「大姐,你兒子又搞事了」、「希望你們管教好魔童,不是第一次了」、「你兒子辱華,別吃中國飯,砸中國碗」等。魔童前晚在社交平台公開道歉:「我知道自己犯了嚴重的錯誤,和所有人說一句:對不起,我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤,大家發現就多指教和批評我,做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了,我的心智逐漸成熟,我清楚知道,我作為中國人要有擔當,有錯要認,有錯更要改。」

有網民重提兩年前魔童說自己不在中國,但置身香港的舊帖惹批評,當時袁詠儀為此公開道歉,強調支持「一個中國」立場,又重申一家人「愛國愛港」。

娛樂組