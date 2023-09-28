曾與溫碧霞同居半年 李麗珍難忘為小事嗌交

【明報專訊】溫碧霞（Irene）、李麗珍（珍妹）、楊偲泳、林千渟和狄龍等前晚到尖沙嘴出席電影《我們的十八歲》首映禮，Irene和珍妹姊妹情深，影相時十指緊扣又扮咀嘴。珍妹直認撐Irene才答應客串，透露二人對上一次合作是1989年的《我未成年》，她飾演反叛富家女，Irene演遭家暴少女，「當時我17歲，Irene是我第一個認識的明星，她帶我四圍玩，以為她是大姐姐，後來才發現與我同年，拍多過我兩部戲」。

Irene稱與珍妹十分老友，曾同居半年，有很多難忘回憶。珍妹爆曾跟Irene嗌大交，笑問是否因爭仔而起？二人齊聲否認，Irene說：「肯定唔係，我們太多男朋友。」珍妹稱只是一些小事，她們從來不會爭仔，大家品味不同，「我們有鬧交、冇打交，我為人率直，開心就開心，不開心就鬧出口」。Irene表示與珍妹各有各忙，雖然不常見面，但友情多年不變。

林千渟在戲中飾演Irene年輕版，楊偲泳透露其角色以林碧琪和藍潔瑛的經歷來塑造，笑言今次過足癮戲，角色性格坦蕩又帶點叛逆，要食煙和飲酒。二人在戲中要講粗口，楊偲泳笑說：「唔難做，做回自己，在屋企經常講。（鬧男友張振朗？）沒有，是對鏡發泄下，鬧自己工作表現差，是否有些變態？」林千渟則表示非常嬲才會講粗口，這是正常發泄，要不然會發癲。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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