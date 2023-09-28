子女下禁酒早睡令 曾志偉結束無王管生活

【明報專訊】無綫總經理曾志偉昨日率領《中年好聲音》李佳、羅啟豪、龍婷、《聲夢傳奇》張馳豪、林智樂、應屆落選港姐陳霈琪與郭珮文等到灣仔出席媒體周年活動。同場還有胡定欣、譚俊彥、呂良偉、黎諾懿夫婦、吳偉豪、何廣沛。

曾志偉自言與傳媒關係好，早年跟梅艷芳曾獲頒與傳媒最好關係男女藝人獎，認為藝人需要透過報道帶資訊給外界，報道帶有爭論是在所難免的事，籲後輩藝人以平衡心理對待所有事。他說：「不用為少少事抑鬱，我們以前遇到不開心就去打邊爐、唱K吹水，最重要抱住好心態。」

早前在台灣接受動脈瘤手術的志偉，仍在康復中，需要定期覆診，但已復工，沒想到仔女向他施以嚴厲管束，「《獎門人》錄影暫時維持一個月一次，幕後工作要做完才放工，以前沒人管我，做完手術後，子女禁止我飲酒、叫我戒口和早睡，特別在加拿大的二女經常打電話來，晚上9點幾就問我瞓覺未」。

否認《亞洲超星團》煞停

有指偶像選秀節目《亞洲超星團》因志偉告病假而煞停製作，他否認，「我錄影了兩集，然後交蘇志威頂上，稍後我會回去錄影，希望11月底播出」。對於肥媽（Maria Cordero）涉JPEX風波，志偉稱案件正在調查，不方便談太多，又自嘲蠢，所以不懂投資虛擬貨幣，也沒有商戶找他代言。

被網友封為民選港姐的陳霈琪和郭珮文，透露跟無綫仍有合約，之前有見過公司多名監製，期待有機會在演藝圈發展，陳霈琪說：「早前病了兩星期在家休息，現在康復，考慮出外旅遊，想一想未來發展。」郭珮文笑言選完港姐後重獲自由，近期紛紛約朋友和旅遊歎美食，體重已回升，打算跟任職模特兒的舅母再學儀態和表演技巧。

記者：鍾一虹