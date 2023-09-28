港片《但願人長久》角逐「亞洲未來」獎項 梁朝偉主持東京電影節大師班

【明報專訊】第36屆東京國際電影節（TIFF）將於10月23日至11月1日舉行，昨天舉行記者會公布入圍名單，3部華語片入選主競賽單元，包括顧曉剛執導《草木人間》、高朋《老槍》及萬瑪才旦遺作《雪豹》。在《第21屆香港亞洲電影投資會》奪得4項榮譽的《但願人長久》，入圍「亞洲未來」競賽單元，成為唯一爭獎港產片；另外《白日之下》、《送院途中》、《年少日記》亦將會在香港焦點單元放映。剛獲威尼斯影展終身成就金獅獎的梁朝偉，更會主持大師班，成為影展焦點。

今屆TIFF事先公布康城影帝役所廣司主演《Perfect Days》將是開幕電影，山崎貴執導《哥斯拉1.0》則屬閉幕電影。昨日在東京舉行記者會，主席安藤裕康和節目總監市山尚三被問到有性侵嫌疑的導演參與海外影展，對此有何看法？難免令人聯想到日本尊尼事務所已故創辦人兼社長尊尼喜多川的性侵風波，二人表示「我們定必嚴肅看待性侵和人權問題，並堅信這些行為，絕對不能容忍和接受」，另一方面，「亦要給予電影人展示作品的機會」。

3內地片入圍主競賽單元

記者會公布15部入圍主競賽單元的電影名單，日本共3片入圍，包括松田龍平與小松菜奈合演《我們》、稻垣吾郎主演《正欲》，以及奧津裕也《曖昧樂園》。其中《我們》導演富名哲也及《曖昧樂園》導演小辻洋平都有現身記者會。內地亦有3部電影角逐主競賽單元獎項，分別是吳磊及蔣勤勤合演《草木人間》、秦海璐主演《老槍》和金巴《雪豹》。藏族導演萬瑪才旦今年5月到西藏工作期間，因高山症不治，終年53歲，探討人類與大自然如何共存的《雪豹》便成了遺作，本月初在威尼斯影展舉行世界首映，下月輪到在TIFF爭獎。

張艾嘉主演《燈火闌珊》去年入圍TIFF「亞洲未來」競賽單元，將代表香港角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片；今屆亦有關錦鵬監製、祝紫嫣執導，以及台灣男星吳慷仁參演的港產片《但願人長久》，入選同一單元；該片同時成為第20屆香港亞洲電影節閉幕電影，講述新移民姊妹來港與家人團聚的故事，由於父親吸毒且經常失蹤，令到她倆在成長路上，難以擺脫惡父陰影。

《IT狗》導演新片《白日之下》

至於香港焦點單元更是熱鬧，除了梁朝偉主持大師班，分享拍戲經驗，大會亦在10月26日重映王家衛執導電影《2046》。其他入圍港產片包括《IT狗》簡君晉自編自導、余香凝和姜大衛合演《白日之下》，改編自真人真事，揭露安老院舍的黑暗面貌。爾冬陞監製、卓亦謙執導《年少日記》，透過一封匿名學生遺書，中學老師被迫重新面對不堪的童年回憶。卓韻芝執導《送院途中》是第47屆香港國際電影節閉幕電影，演員陣容亦是3部入圍港片最強，主角包括古天樂、游學修、潘燦良及袁澧林，講述兩個性格迥異的救護員如何盡力保護市民安全的故事。