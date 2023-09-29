AMM斥行為失當 薛影儀遭無限期「雪藏」

【明報專訊】「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）傳因被「損友」帶壞失控，出席商業活動做「義工」，以及免費銷售工作，引起公司不滿屢勸不聽，決定放棄她，另捧新人。阿儀為此兩度在社交網發文澄清，強調沒交損友，讚好友黃榕心地善良，沒有帶壞她。黃榕強調自己非損友，不想背負這罪名。阿儀經理人林寶玉則表示藝人沒有工作便休息，沒有雪藏與否。

事件持續發酵，阿儀連日來在社交網上載與黃榕學跳芭蕾舞、打筋斗帖文。前日她回應網民時更爆粗鬧林寶玉，亞洲心動娛樂（AMM）對此前日發聲明，公開阿儀的不當行為，以及宣布將她無限期「雪藏」。

聲明稱阿儀的言論與公司毫無關係，不代表公司立場。提到數月前阿儀在違約和公司不知情下，擅自盜取公司設立的社交平台帳號，私自發自己和公司無關活動照片，影響公司形象，令公司帶來損失，又無故缺席公司安排的工作，因此被暫停所有活動。阿儀不但不好好反省，對林寶玉的私人攻擊，公司嚴重看待和給予最大譴責，「無論是在某人的慫恿下，或純屬她個人行為，她的行動都已經完全越界，也背棄了公司和經理人多年來對她的細心栽培和期望。由此，本公司會無限期暫停為阿儀計劃接下來的工作和投資，也保留對她採取的一切紀律和法律行動。」

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