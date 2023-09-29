82歲「鄧不利多」米高甘邦肺炎病逝

【明報專訊】曾在《哈利波特》電影系列飾演霍格華茲魔法學校校長「鄧不利多」的愛爾蘭男星米高甘邦（Michael Gambon），日前因肺炎病逝，享年82歲，他的遺孀及兒子透過發言人證實死訊：「我們懷着悲痛心情宣布，米高甘邦在妻兒陪伴病榻下，於醫院安詳離世。」

1940年生於都柏林的米高甘邦，跟大部分專業演員不同，他從未受過正統演技訓練，15歲輟學後當過工廠技工，又在劇院搭建舞台，機緣巧合下擔任小角色，從此愛上演戲。曾經憑劇集《經天度地》贏得「英國奧斯卡」BAFTA最佳男主角，亦參演《皇上無話兒》及《無頭谷》等荷李活片，然而最為影迷熟悉的角色，首推《哈利波特》的鄧不利多，此角色原本由李察夏里斯（Richard Harris）擔綱，但他拍了首兩集《哈利波特：神秘的魔法石》及《哈利波特：消失的密室》便離世，餘下6集改由米高甘邦接替。

「金妮」邦妮韋特產子

提起《哈利波特》，戲中飾演「金妮」的32歲英國女星邦妮韋特（Bonnie Wright），去年與男友Andrew Lococo結婚，昨日凌晨透過社交媒體宣布兒子已經出世，取名Elio Ocean Wright Lococo，母子平安。同片拍檔包括飾演「露娜羅古德」的伊雲娜連治（Evanna Lynch）、「衛斯理兄弟」占士菲力普斯（James Phelps）送上祝福。邦妮韋特公開兒子照片並留言：「Elio Ocean已於9月19日在家中出世，母子健康且快樂，我和丈夫都深愛此『小太陽』，同時感謝醫療團隊的悉心照顧，生仔真是一次瘋狂的體驗。」