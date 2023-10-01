過檔頭炮《Food Buddies》成網上話題劇 監製葉鎮輝：無需搣甩大台味

【明報專訊】ViuTV播映中《Food Buddies》是近日網上討論區的話題劇，以Dating App與美食講男女關係，意識大膽，Polyamorous （多元關係）、Pansexual （泛性戀者）。還有日本網絡潮語NTR（給別人戴綠帽）等內容，演員宣傳時也重點提及拍攝親熱戲的大膽尺度，給網民帶來想像空間。《Food Buddies》監製葉鎮輝以「少少鹹多多趣」形容，並解釋此劇是「老少咸宜」的理由。觀眾認識葉鎮輝的名字可能是《金宵大廈》監製，去年他離開效力20多年的TVB，累積的經驗外闖，盡情天馬行空，更大膽創作。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

葉鎮輝去年過檔電訊盈科旗下的Studio VO，《Food Buddies》是他跟《金宵大廈》系列編審羅佩清（Ruby）黃金組合再合作，此劇也是VO的頭炮作品。葉鎮輝稱Ruby由構思年輕男女愛情關係的故事開始，「以前男女認識透過相睇，後來有speed dating，近年是Dating App。在資料蒐集過程才知道現代男女關係的多種類，Dating App就是欺詐？色情？原來也有人找到真愛。情侶拍拖不外乎睇戲、食飯及行街，加入食物題材，帶出不同故事」。全劇15集，以3個故事串連。

指ViuTV畫面審查比舊公司更緊

《Food Buddies》不乏意識大膽場面，有網民要求無格仔版，又有說不好意思在客廳跟家人一起睇電視。問葉鎮輝是否ViuTV的尺度可以更大膽？他稱故事題材與意識表達較寬鬆，「Ruby度劇本時曾擔心，問某些戲能否拍攝，其中一場談善言『玩青瓜』及劇集開場吳肇軒自瀆也不是一般港產劇情節，我叫她放心寫，拍攝時再調校，以意識流手法表達。多年的經驗也知電視尺度，原來ViuTV的畫面審查比舊公司更緊。觀眾或留意網上版是稍不同的，我不會以原汁原味宣傳，但有些被刪戲及我想保留的也放網上版播」。

讚吳肇軒用心演戲 柯煒林有性格

此劇的選角有新鮮感，葉鎮輝逐個講：「吳肇軒的角色好難演，在兩女之間容易變猥瑣，觀眾就轉台，他宅宅哋又傻氣，觀眾易接受。我看電影《那一天我們會飛》對他留印象，很用心演戲。特別要多謝葛民輝聲演他的寵物『嘟嘟』，人與狗好生動。電影《濁水飄流》中柯煒林好有性格，他的角色是NTR，需要外形與樣貌有實力才有說服力，他是有自己想法的演員。唐浩然曾演出《教束》，後來又轉幕後工作，他在演藝是主修導演的，拍攝時好明白導演的想法，合作有火花，3個男生也有潛質。邀約演員時我不需很大力游說，這班年輕人聽了故事也被角色吸引，想試新嘢。」

談善言好演員 衛詩雅夠放

葉鎮輝續道：「女主角方面，談善言是網民的女神外，更是好演員，做最多功課，劇中看到不一樣的她，有網民讚她的誘惑眼神令人無限幻想。蘇皓兒跟我在《金宵2》合作，有心機演戲，只需要機會。至於衛詩雅，在電影《不日成婚》演得很放，亦吸引了我，獲得她的信任，跟白只與柯煒林的三角關係有化學作用。」

創作要進步 不是挑戰尺度

葉鎮輝留意外界意見，看網民的反應，原來觀眾的接受能力很闊，做創作的要進步同行。《Food Buddies》不同年齡層觀看有不同領悟，年長成熟的多了解年輕人世界，為人父母的學懂不同角度跟子女溝通，年輕人就主角的情况共鳴，也會多思考，或對年幼觀眾也有提醒作用。故事沒有對這些男女關係判定對或錯，但去玩去衝，最終也要負責任和守規矩，這是人與人關係成長的故事。問他若在TVB會否拍此劇？他笑說：「珍姐（曾勵珍）未必鍾意！大台有制度要遵守，考慮因素多，故要多解釋，但也不一定不能拍，幾年前文偉鴻也拍過《性在有情》。我拍《金宵大廈》時，也被問拍得多恐怖，會否嚇走觀眾。不同平台拍不同品種劇集是好事，各有選擇。今次我也不是要挑戰尺度，只是想拍些有趣、貼地的社會故事。」

離巢TVB 想睇多的試多啲

葉鎮輝1998年加入TVB，之前跟蔡和平做綜藝節目但嫌悶，在TVB由PA做起，首個參與劇集是《烈火雄心》，其間王維基「香港電視」向他招手，被他婉拒，《金宵大廈》是他監製的代表作。問離開TVB原因？他說：「我想睇多啲、試多啲嘢，TVB是個大家庭，好有安全感，器材與技術各方面也在進步中，但我想在TVB以外多學習，世界行得好快，學習係一世的。過去20多年，TVB給我寶貴的經驗，特別是調到TVB New Wings以實景拍攝，認識了好的外判製作團隊，讓我在新環境，無論面對什麼也不會驚。」TVB劇集被網民形容為「大台味」，葉鎮輝不認同，稱視乎導演的風格、講故事技巧及鏡頭運用，自己沒需要搣甩所謂的大台味。

問葉鎮輝新公司的製作費是否比前鬆動？他笑說：「製作費有限，幕後團隊我碌了很多人情卡，我重視品質，觀眾會看到誠意。」他是監製兼總導演外，自爆要做「替手」，劇中煮食、切菜的場面，他亦兼負。