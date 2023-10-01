【開箱】《大怪獸卡美拉：重生》 遇怪魔我急於變大個

小主角因捲入人類與怪物的戰爭，被迫急速成長，體會到人性比怪物更可怕的道理。

【明報專訊】今年是影壇巨獸哥斯拉誕生70周年紀念，荷李活和日本分別製作美劇《君主組織與神秘巨獸》（Monarch: Legacy of Monsters）和電影《哥斯拉1.0》贈興，將於影視串流平台Apple TV+及戲院放映，至於另一頭怪物亦不愁寂寞，說的是日本動畫《大怪獸卡美拉：重生》（GAMERA-Rebirth-）已於9月7日在Netflix上架，全季共分6集，這頭貌似烏龜的巨獸，為了保護人類小孩，力敵5大邪惡生物，戰鬥力絕對不遜於哥斯拉。

卡美拉單挑眾怪物

《大怪獸卡美拉：重生》延續日本同名電影系列的傳統，主角卡美拉雖然外表醜陋，卻擁有一顆保護兒童的愛心，每當小主角遇上怪物襲擊，牠總會及時趕到，甚至捨身相救。曾在《卡美拉》電影出現過的怪物如拜拉斯、加歐斯、加卡及基龍等，亦在動畫版重現，並以3D形式製作，對於忠實粉絲來說，感覺親切又新鮮。

故事以1989年夏天為背景，講述3個青梅竹馬好友、就讀小學6年級的和多大輝、松田了和市原純，面對升學和搬家等煩惱之餘，還遭駐日美軍的高官兒子布洛迪欺凌，雙方勢成水火之際，巨鳥「加歐斯」帶同數十雛鳥襲擊東京，現場恍如人間地獄，大輝等人亦險成喙下亡魂，此時卡美拉突然從天而降，輕易擊敗一眾怪物。

尤斯塔斯財團職員田崎和艾蜜可乘坐直升機抵達災區，向大輝打探卡美拉消息。表面上，該財團是世界聞名的能源開發組織，暗地卻在追蹤和研究怪物，尤其是當他們發現史上第一頭巨獸「拜拉斯」屍體後，更對牠們為何喜歡吞食兒童，或者使用什麼能量推動龐大身軀等深感興趣。

另一方面，財團秘密培植的「加卡」怪獸蛋突然孵化，幼獸撲殺研究人員，然後從下水道逃走，會合一直躲藏在地下洞穴的巨型加卡，襲擊正在疏散的日本民眾，此時卡美拉再次出現，把加卡殺敗後，大輝等人終於明白，卡美拉是為保護他們而來。

怪物解決人口過剩

田崎和艾蜜可發現事有蹺蹊，邀請大輝與好友登船，抵達海上基地，聲稱研究他們跟卡美拉之間的聯繫。事實卻是，財團高層早已進行不可告人的秘密任務，大輝等人蒙在鼓裏，直至他們意外接觸到基地內的神秘結晶體「奧鋰」，大腦突然接收到關於怪物的信息，終於明白牠們從何而來，以及襲擊小孩的真正原因：原來財團培植怪物以實踐「人類淨化計劃」，透過擁有特定基因的兒童作為大怪獸拜拉斯復活後的糧食，大輝正是其中之一。當人類被怪物吃得八八九九之後，人口過剩問題解決，地球便有機會「重生」。

劇情暗喻美日關係

《大怪獸卡美拉：重生》由曾經執導《哥斯拉》動畫電影三部曲的瀨下寬幸負責製作，表面上說人類破壞自然生態等議題，說穿了，其實是小孩子的成長故事。大輝生於單親家庭，造就懦弱個性，一直依賴好友松田照顧，直至發現卡美拉為保護他們而屢次受到其他怪物傷害，終於明白自我保護的重要性，同時亦要守護他人的安全。雖然孩子年少力弱，但當卡美拉重傷垂危，大輝寧可犧牲自己，也要阻止怪物襲擊卡美拉，這場用血和淚換取的成長經歷，頗令人動容。

另一方面，動畫版不單延續《卡美拉》電影系列的世界觀，就連「駐日美軍」這個歷史元素亦一併保留，劇中布洛迪率領童黨欺凌大輝等人，似在影射美軍駐日期間，經常滋擾民眾的惡行；其後大輝救了布洛迪，雙方不打不相識，更在冒險過程中，逐漸變成好友，此舉是否象徵美日關係近年如魚得水，為了共同利益，槍口一致對外？