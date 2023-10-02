溫拿開心參與國慶騷 詹天文否認After Class解散 12月出新團歌

【明報專訊】溫拿樂隊、關心妍（Jade）、莫華倫、羅嘉良、詹天文（Windy）、胡鴻鈞、王灝兒、《中年好聲音》成員周吉佩、龍婷、羅啟豪及吳大強等前晚為紅館舉行的國慶騷擔任表演嘉賓。

溫拿五子表示以前曾參與回歸慶祝活動，今次能參與國慶騷感開心，希望藉演唱祝願祖國昌盛、繁榮、富強。國慶日適逢陳友生日，問到生日願望，他說：「希望大家身體健康，明天更開心，過得更好。」4名隊友透露活動後會跟陳友食飯慶祝，安排他喜歡的長壽伊麵和林柿等食物賀壽，鍾鎮濤說：「祝陳友做歌手、大廚成功。」溫拿稱最近忙於籌款巡迴演唱會，11月先飛去馬來西亞，12月再轉到新加坡開騷。

Windy與炎明熹、鍾柔美（Yumi）、姚焯菲組成After Class，傳因Yumi將會出國讀書面臨解散？Windy否認道：「沒有聽到這回事，我們還準備12月出新團歌，而且我聽Yumi講過主攻本地的大學，所以大家不用擔心，我們是心連心的。」

身為師兄的胡鴻鈞自嘲年紀大，不敢跟After Class同台跳唱，只可做攝影龍友。最近胡鴻鈞簽約內地唱片公司，本月底推出新專輯，他多謝內地同事給予耐性和關顧，期待有機會參加內地綜藝節目，但不放棄香港市場，之後會再灌錄廣東碟。

關心妍母女檔演出

Jade跟7歲女兒楊榮心（心心）以母女裝亮相，她表示是第一次在電視前合唱，不過心心早前確診新冠病毒後失聲，聲音只回復20%，但都非常乖，堅持母女檔演出，Jade說：「上次我們在紅館做完籌款騷，心心希望再來這裏演出，她真是開口中，她喜歡跟媽媽一齊表演，今晚會有好多心心同學睇到，但她不緊張，我叫她盡力，我們真唱不咪嘴，必要時我幫她唱。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵