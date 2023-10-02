張天穎信Phoebus分手不涉第三者 鄧凱文：與湯令山再見亦是朋友

【明報專訊】一連兩場《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》前晚在亞博開鑼。演出歌手有謝安琪、洪嘉豪、Zpecial、邱彥筒（Marf）、吳家忻及岑寧兒，剛宣布與吳啟洋（Phoebus）分手的張天穎，以及跟湯令山分手的鄧凱文亦同場。早前音樂會主辦方表示銷情告急，門票售出不足三成，據知前晚臨開騷前只售出五成，但主辦方未有安排傳媒進場採訪。

張避談會否送祝福

張天穎與P1X3L成員Phoebus拍拖5年，最近傳後者與許寶恆（Alice）交往，導致5年情玩完。日前Phoebus現身活動先交代分手原因，稱不涉第三者。張天穎前晚帶情傷演出，表現投入，完成演出受訪，承認受感情事困擾。問分手後是否寄情工作？她稱心情仍未算很好，「跳舞拉筋有助放鬆心情，會繼續努力出不同的新歌。（心情已放低？）有開心和不開心，要慢慢來」。 有指Alice是第三者？她稱最近鑽研自愛，愛惜自己多些，不開心的報道沒多看。

談到舊愛Phoebus，張天穎說：「他說什麼我都信，不開心事不想再提。」由於分手太突然，她稱不清楚何時分手，「總之他說什麼我都信，因為關係建基於信任，但消息的確來得突然」。Phoebus有否正式交代雙方問題？張天穎欲言又止，稱不想被感情事影響工作，所以低調處理。問Phoebus與Alice真的拍拖，會否祝福他們？她避談，只說做好自己，僅在活動上見過Alice及影相，並不熟絡，大家沒交流。

同場鄧凱文跟湯令山拍拖多年，早前男方自爆分手兩個月。鄧凱文臨開騷前因流感發燒，否認因分手影響病倒，稱身體健康和快樂。

鄧隻身旅行否認治情傷

問為何與湯令山分手？鄧凱文說：「如果大家有聽過我們的歌，都會發現內容有描述我們之間的分手過程。其實沒什麼特別，沒什麼原因，只是大家性格不夾，和平分手。他今晚也在場，見到面，但沒跟我講good show。」

鄧凱文指分手後仍是朋友，除了情侶關係外，也是音樂上的伙伴，故仍有聯絡。她笑指分開都是好事，至於何時接受新戀情順其自然。她稍後獨自飛往外地探朋友，不怕一個人旅行寂寞，又否認出走治情傷。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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