讚大老倌勤力 胡楓自爆曾想轉戰粵劇界

【明報專訊】《第三屆香港粵劇金紫荊頒獎禮》前晚於尖沙嘴文化中心舉行，共頒發5個組別獎項，包括優秀年青演員獎、優秀新編劇演出獎、網上最具人氣獎、資深專業演員獎及金紫荊藝術成就獎。胡楓（修哥）擔任頒獎嘉賓，分別頒發資深專業演員得主廖國森、金紫荊藝術成就獎吳仟峰。由於前晚國慶放煙花，尖沙嘴多處封路和交通擠塞，修哥幾經辛苦才到場。他多謝警員幫忙開路，「如果入唔到嚟就行路嚟，但警察叔叔好惜我」。他頒獎時說自己不是粵劇人，但可以企在這個頒獎禮好開心：「森哥（廖國森）、仔哥（吳仟峰）得獎真的不簡單，大老倌新秀好勤力，下好多工夫先有成績，台上一分鐘、台下十年功，我十分欣賞。」原來修哥在粵語片年代拍電影外，曾想嘗試演粵劇，不過想到粵劇要下很多功夫就打消念頭。

廖國森領獎時多謝已故大老倌靚次伯的教導，感觸哽咽，又多謝已故李香琴給予他很多演出機會。吳仟峰多謝已故祥哥（新馬師曾）教他很多粵劇經驗，點醒他很多竅門，「得獎對我是很有意義，明年是我踏入藝術界60周年，雖然不是有超卓成就，但好僥倖得到業界認同」。

杜詠心、謝曉瑩、梁非同、吳立熙、梁燕飛、陳紀婷齊獲頒優秀年青演員獎，今日生日的梁非同，前晚在後台切蛋糕預祝。她多謝前輩指導、賞識她的班主、戲班的同輩們，在藝途上有同輩共同努力，互相扶持是很開心。

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