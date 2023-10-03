認改名王爖熹 澄清冇買樓 炎明熹對After Class解散未感失望

【明報專訊】炎明熹（Gigi）本月7至8日假九展舉行的首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，積極備戰的她昨日與舞蹈員排舞，預告有10多分鐘的跳唱環節。她回應歌迷會被cut飛風波，稱公司已解決。早前有指她將真名王佳恩改為王爖熹助事業運，以及買將軍澳千萬屋苑單位，她否認買樓，承認搬到將軍澳與姑丈住，改名是家人意思，不知是否有助事業。對於傳鍾柔美想出國留學，After Class面臨解散，炎明熹聽聞鍾柔美想留學，但未有時間問對方，覺得就算解散她們已有好好的回憶。

記者：林祖傑

Gigi昨日排舞跳唱新歌《Little Magic》有板有眼，她直認排舞辛苦，本身比較慢熱，但十分享受樂在其中，預告個唱會有一口氣跳唱10多分鐘的環節，「當中有些動作是從來未試過做，覺得好有挑戰性，希望可以戰勝，見曾有人做過，到自己做才發覺要下很多苦功，都OK危險，不過排練時冇乜甩漏，成功做到，好安全，沒有受傷」。她強調排練時間表已安排好，沒有影響上學，之前歌迷會被cut飛風波，公司亦已解決。

未聽聞出新團歌

Gigi認為最難不是跳舞，是衝破心理障礙，個唱有很多不同的歌曲，有些一直好想嘗試唱，亦有些是好想挑戰，所以每一部分都有少少障礙，就如要過關一樣。她認為自己仍未過關，但已是好好的體驗和挑戰，「是有練歌，但始終時間對我而言有少少緊迫，從未試過在短時間學唱一批歌曲，加上自己對細微的部分要求嚴格，也不是很應付到，不過是自己第一次演唱會，都想盡力做好」。

對於詹天文（Windy）表示After Class於12月出新團歌，Gigi未有所聞，只聽過有傳鍾柔美（Yumi）將會到外地讀書，但未有時間問是否屬實。可擔心After Class面臨解散？她說：「其實我覺得不會失望，這是我們一個好好回憶，亦相信After Class這個名，在我們心中一定有一個分量，無論以後還是不是我們4個的After Class也好，或有其他成員的After Class也好，相信大家都會鍾意這個組合。」

不信改名可助事業如日中天

早前有指Gigi將真名王佳恩改為王爖熹助事業運，更以真名秘密買入將軍澳千萬屋苑單位。Gigi稱的確與姑丈搬到將軍澳居住了一段時間，但未有買樓，「我都希望自己有朝一日買到樓，但現在仍未是時候，將來可以買到一個夢想蝸居已足夠」。

Gigi承認改名是真有其事，是家人特地請術數師傅為她改，「小學時家人已想幫我改名，爸爸覺得王佳恩太多人用，又經常被寫錯做王佳思，但給我揀王伶芝、王奕希，我都不喜歡，便趁18歲換身分證時改為王爖熹。我覺得冇可能改咗個名就會如日中天，可能是心理作用，做任何事都是靠自己努力，自己人生自己話事」。