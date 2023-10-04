入行10年 看淡獎項得失 何廣沛目標努力掙錢娶老婆

【明報專訊】何廣沛於無綫整整一年沒有主演劇播出，一度傳遭「雪藏」，其實他一直有拍劇，今年下半年主演的《破毒強人》和《你好，我的大夫》緊接播出，隨即傳出公司為他在台慶頒獎禮爭獎造勢。入行10年，何廣沛直認心態有所改變，現在不在乎獎項，只想演出獲好評。近日公開拍拖的他希望成家立室，是努力掙錢的目標。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

何廣沛承認兩劇被安排緊接播出，怕觀眾混淆睇到厭，留意到有觀眾一開始看《你好，我的大夫》時，以為他會做手語，未抽離《破毒強人》角色徐安樂的氛圍，「不要講觀眾，拍兩套劇時，時間都有重疊，所以造型差不多，都是木口木面的乖仔、戇居仔感覺，好似何廣沛做來做去都係咁嘅樣，唔好玩啦！一個啞仔一個木獨，演法和角色性格都差好遠，《破毒強人》徐安樂自卑內向，不知自己想要什麼。《你好，我的大夫》角色辜清勁很少表現喜怒哀樂，但很有主見，好清楚自己想要什麼，就是太清楚自己想要什麼，所以不理其他人點諗。大家細心睇，演繹完全不同」。

讚蔡思貝感染力強

與蔡思貝首次結緣拍劇便有連場咀戲，何廣沛稱拍時未有為意拍了那麼多，咀戲只是一小部分，太多其他戲分要擺心機去演，他對蔡思貝演技讚不絕口，「我們合作得幾好，她是很專業的演員，和她拍對手戲不用擔心，蔡思貝會百分之二百畀足你。當中拍一場崩潰戲，她真的喊到好盡，是好好的對手，演員最開心是和一些好演員合作，蔡思貝的感染力很強，拍喊戲時連我都被她弄至爆喊」。

觀眾好評勝過獲獎

繼去年有份演出劇集《回歸》後，相隔一整年沒有主演劇播出，一出便接連播兩套，何廣沛說：「如果《新聞女王》成為今年台慶劇，下半年合共有3劇，整整一年沒有劇出，很多人以為我冇拍劇，其實已拍了很多，總被觀眾誤解被『雪藏』或棄用，要出來解釋，但一播又話套套都係我，一定係獲公司力捧，又要再解釋，其實我平均一年都是拍兩套劇。」

何廣沛被指獲力捧，今年得獎呼聲高，他稱自2018年獲頒飛躍進步男藝員獎後，已沒有想過獎項的事，「當然知道《破毒強人》啞仔角色定會是攞獎的熱門人選，這角色是難演，演得好且觀眾受落當然開心，但對於獎項還是平常心吧。我寧願觀眾讚演得好，好過話我攞到獎唔抵畀，聽到真正好評會開心啲」。

何廣沛在《你好，我的大夫》飾演辜清勁為了工作，接受蔡思貝演的程嘉應要求放棄愛情，他強調現實生活中，工作是很重要，但從未試過為工作連愛情都放棄，絕對不會如角色般不了解女人心。過往不喜歡講感情事或談婚論嫁話題的他，忽然選擇公開戀情，更希望盡快成家立室，35歲何廣沛解釋，「可能心態唔同咗，所以選擇公開，人生去到某個階段，自然會成長，有不同的睇法和轉變」。

工作難預計 缺安全感

對於結婚計劃，何廣沛堅持要先做到事業穩固，「當演員很矛盾，拍完劇突然間就會有一股空虛感呈現出來，不知道未來有什麼工作時，都會好慌。就算做到現在已第10年也好，這種不安全感依然有，所以問我幾時踏入人生另一個階段，真的好難講，就算想，都要有能力做到先得，除非很安穩，畀到一個家的感覺予另一半」。

何廣沛笑稱可能拍完《破毒強人》關係，發覺真的很需要錢，沒有錢就不夠安全感，「都想搵多啲先，冇理由沒有任何保障畀到人，有結婚這個目標就再努力多點，唔好衰一時衝動，腳踏實地一步一步來」。

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