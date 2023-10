【明報專訊】《后翼棄兵》27歲安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)被指去年跟29歲音樂人男友Malcolm McRae已註冊結婚。有英美傳媒拍到她現身意大利威尼斯庇薩尼宮,稱兩人本月2日在當地舉行婚禮,邀請超過150名親友出席,當中不乏明星朋友,包括《星際特工:千星之城》卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)、《創造安娜》茱莉亞嘉納(Julia Garner)、《熱血喪男》尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)、《鼓動真我》邁爾斯泰勒(​Miles Teller)及太太Keleigh等。

安雅泰萊采兒與Malcolm McRae自2021年5月傳緋聞,一直保持低調,去年終偕男友出席首映禮,並把合照上載至社交媒體,正式公開戀情。據悉去年7月已傳安雅到澳洲拍攝《末日先鋒:戰甲飛車》外傳電影《Furiosa》前,已跟Malcolm先註冊結婚。後者曾談及戀情,表示其歌曲《Really Want to See You Again》,正是認識安雅兩天後所寫的作品。