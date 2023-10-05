《碧咸傳》首談丈夫出軌 維多利亞：最難捱時刻

【明報專訊】有關英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的4集紀錄片《碧咸傳》昨日在影視串流平台Netflix上架，前晚在倫敦舉行首映禮。婚後與父母關係疏離的碧咸長子布魯克林（Brooklyn Beckham）帶同太太妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）現身，加上其餘兩子一女，一家團圓踏上紅地氈。

2004年多份小報指碧咸跟助手Rebecca Loos出軌，其時碧咸稱報道「可笑」；據報《碧咸傳》導演費沙史提芬斯（Fisher Stevens）在節目中問及此事，碧咸承認那是兩人婚姻中首次遭受莫大壓力。碧咸太太維多利亞亦首度開腔，直言那是婚姻中最難捱的時刻，「好像全世界也針對我們，但我們也在針對彼此」。維多利亞表示碧咸效力皇家馬德里之前，有時也感到跟其他人不妥，「但我們在一起，有溝通及有彼此；在西班牙時真的感覺不到有對方，那很悲哀，我也不知道應從何說起當時有多難過，以及如何影響着我」。碧咸稱最初到西班牙發展無法適應，「最初搬到西班牙我很難過，因為我15至27歲整個事業都在同一球會，我的家人也在那裏，但一夜之間被賣走，下一分鐘已在另一城市，不會當地語言，最重要是家人不在身邊」，並形容當時感覺婚姻像快要溺斃。