發聲明譴責騙徒冒認教投資 林盛斌報警備案保留追究權利

林盛斌近日被盜用名字及肖像開設教授投資的專頁及專欄，他在社交網澄清沒有開過，並籲大眾見到廣告馬上舉報。（網上圖片）

【明報專訊】林盛斌近日被盜用名字及肖像開設教授投資的專頁及專欄，他為免有人受騙，在社交網兩度發文和貼出公司的嚴正聲明，表示已報警備案。日前林盛斌上載有人冒認他開設教人投資的專欄，留言表示有需要鄭重及嚴肅澄清，他從來沒有開過交流群組教人買股票，希望大家見到這些廣告馬上舉報，「市道唔好，係會多咗好多呢啲壞人出嚟呃人，請各位小心同謹慎，以免墮入騙局」。

林盛斌前晚上載公司棋人娛樂製作發出的嚴正聲明，指近日網上的社交平台出現大量盜用林盛斌（Bob Lam）的名字及肖像，稱為教授投資的專頁或專欄，公司與林盛斌都沒有開設或授權任何人使用林盛斌的名字及肖像開設這些專頁或專欄，均為假冒。由於事態嚴重，損害公司及藝人聲譽，已報警備案，維護自身合法利益，並保留一切法律的追究權利。

呼籲受害人報警

林盛斌留言：「必須要嚴正聲明，亦都強烈譴責嗰啲騙徒。如果你懷疑自己被騙甚至已經蒙受損失，請馬上報警處理。我再講多一次：我冇開過任何群組、專頁、專欄去教人投資，嗰啲乜乜股票投資交流群，全部都係呃人嘅！希望大家必須要小心謹慎，千祈唔好上當。」

劉佩玥同樣被人冒用她的照片及名字在網上稱教人理財法，她在社交網嚴正指是假及騙局，「唔係我，唔好信」。

娛樂組