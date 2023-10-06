【娛樂場】古代喪屍劇《風月變》 趙弈欽呂小雨俘虜觀眾心

【明報專訊】內地古裝奇幻愛情劇《風月變》早前播出贏極佳口碑，引起不少討論，男女主角趙弈欽與呂小雨俘虜不少觀眾的心。《風月變》由曾慶杰執導，雖是小本製作，但跟《念念無明》、《虛顏》是同一製作團隊，有品質保證，場景及造型都有水準，每集約20分鐘共22集，是時下流行的短劇，不比其他正劇遜色，且被評故事情節有創意及節奏明快。

《風月變》被形容古代喪屍劇，劇中怪物「蝶奴」是夷瀾族人用蝶盅養成，一旦染上就如野獸般兇猛。故事開首是趙奕欽飾演的花陵城甯承司長凌長風，與賣胭脂的風月軒老闆娘唐千月（呂小雨飾）結婚3年，夫妻非常恩愛，除夕夜相約一同逛夜市，突然一群蝶奴出現改變兩人的命運。蝶奴向眾人襲擊，凌長風奮力對抗，並讓部下護送千月回家，沒想到蝶奴目標是千月，長風回家已見到千月倒在血泊中。

引導觀眾探尋真相

原來千月一直是蝶奴，多年前被長風所救，獲悉心照顧一起生活。當千月遇到鳶婆婆（李曼飾）才知自己身上的印記是蝶奴，她為變回正常人，忍痛讓鳶婆婆幫她扎針，在差一點成為正常人時，蝶奴群出現讓她前功盡廢。她開始控制不到自己，險些傷害長風。長風用麒麟血救千月，甚至想犧牲自己。另一邊廂，長風哥哥侯爺凌長燼（鄧凱飾）為救被蝶奴所害的姐姐，娶流有麒麟血的寶珠公主（烏日麗格飾），寶珠公主知道侯爺用意仍付出真心，侯爺亦被打動。劇情不斷地設置障礙和懸念，引導觀眾探尋背後的真相。

兩對情人鬥甜蜜

凌長風與唐千月，凌長燼與寶珠公主兩對情人，甜蜜度不相伯仲，各有支持者，有觀眾指可愛的寶珠公主與冷酷的凌長燼這一對更讓人喜歡。呂小雨被讚將原本純真到暴走成蝶奴的唐千月，演釋得恰到好處。趙弈欽演的凌長風是男神，對妻子體貼備至，又武力高強。

26歲趙弈欽高大有型，畢業於南京傳媒學院，2016年演出首部劇是《美人為餡》，多年來參演過不少劇集如《皓鑭傳》、《招惹》等。他曾在訪問中表示，演戲過程讓他充滿幸福感，在戲劇中體驗不同角色的人生，讓他對這份職業保持新鮮感。23歲呂小雨4歲接觸雜技，8歲投身雜技團，2016年參加綜藝節目《夏日甜心》後加入娛樂圈，同年主演首部電影《絕望者遊戲》。

烏日麗格樣子甜美

28歲鄧凱2018年參演古裝劇《三國機密之潛龍在淵》入行，演出機會不斷，有參演無綫播映中的《長風渡》。烏日麗格樣子甜美，2021年參加演技競演真人騷《我是女演員》，主演網劇《我等海風擁抱你》。呂小雨與烏日麗格同樣深受觀眾喜愛，前者之前跟網民互動，笑稱一開始把凌長風當是像「爸爸」的人生導師，唐千月由懵懂一無所知到慢慢懂得人情世故，有點寵物養成系，兩人感情逐漸遞進。烏日麗格則形容寶珠公主有些「戀愛腦」，像雪一樣純真和潔白，用善良感化凌長燼，與她本人相差較大。該劇已在myTV SUPER上架。