【開箱】《A.I.創世者》 人性面前 人工智能不堪一擊

【明報專訊】《俠盜一號：星球大戰外傳》加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）自編自導、《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）與《永恆族》陳靜（Gemma Chan）合演科幻片《A.I.創世者》（The Creator），在人工智能熱潮下開畫，娛樂性與話題度十足，偏偏票房失收，美國首周票房不足1700萬美元（約1.32億港元），「爛番茄」影評網站綜合260篇專業評論文章，平均分亦只有68%，同樣低得不合理。

「父女」重逢尋親

《A.I.創世者》講述一場跟《未來戰士》故事完全相反的人類與機械人大戰，故事以近未來為背景，講述人類發明人工智能（A.I.）後，認定後者過度進化，威脅人類安全，甚至把洛杉磯核爆造成百萬人喪生的慘劇，歸咎於A.I.創造者和他研發的機械人身上，於是美國政府派遣航空軍艦「遊牧號」並投入大量兵力到亞洲，揮着復仇和平亂旗幟，務求一舉殲滅所有敵人。

尊大衛華盛頓飾演美軍佐舒亞，以臥底身分潛入A.I.創造者和機械人匿藏的亞洲秘密基地，並跟敵方女子瑪雅（陳靜飾）結婚，當後者懷孕後，遊牧號突然殺至，瑪雅慘遭炸死，佐舒亞悲痛不已，決定離開美軍，直至5年後驚聞妻子在生消息，決定再赴亞洲調查真相，順道協助美軍找出A.I.創造者發明的「終極武器」，藉以平息戰亂。

佐舒亞帶領一支小隊抵達以農村作掩飾的A.I.地下基地，發現所謂終極武器，竟是其妻以腹中嬰孩為設計藍本的半人半機械仿生人「艾菲」，他於是帶着「女兒」尋找失散妻子，並揭發人類與機械人開戰的真相。

演員方面，尊大衛華盛頓表現不過不失，「父女」重逢似是意料之內，反而片尾再見亡妻，更能打動觀眾；陳靜戲分較少，角色欠缺發揮，反而飾演女兒「艾菲」的7歲童星瑪德蓮尤娜禾妮絲（Madeleine Yuna Voyles），年紀輕輕演技令人刮目相看，無論在遊牧號上跟父親生離，抑或在廟宇內跟母親死別，都有感動人心的本事，幾乎令觀眾誤以為她真是A.I.化身。

加利夫愛德華斯坦承新片受美日科幻經典如《2020》、《阿基拉》等影響甚深，但他對人工智能的見解，卻是獨特而有趣，首先他把A.I.設定為從沒侵略人類意圖的和平程式，只因美國政府犯下人為錯誤，於是要亞洲（尤其是東南亞國家）吞下「死貓」，令到原本對人類文明發展有重要影響的科技產物，最終淪為權力鬥爭下的犧牲品。在兇殘狡詐的人性面前，就算人工智能的運算能力有多強，亦只能任由宰割。

其次是美軍為殲滅A.I.機械人及其支持者，不惜跟亞洲各國開戰，機械人雖然殺傷力強大，卻選擇窩藏在廟宇或農村裏掙扎求存，似在暗示對某些人而言，A.I.彷彿變成「宗教」和「信仰」的代名詞，殺戮才是人性的本質。

低成本卻高質素

《A.I.創世者》視覺效果出色，人類與機械人的戰爭場面，無論質素抑或數目都不遜於《俠盜一號：星球大戰外傳》，但據電腦特技設計師出身的加利夫愛德華斯透露，本片製作費僅需8000萬美元（約6.24億港元），絕對是性價比高的最佳示範。

加利夫愛德華斯接受外媒訪問時，提到《A.I.創世者》拍成三部曲的可能性，身兼導演和編劇的他表明沒有這個意圖，但不排除電影賣座，製作人便會提出類似要求，「到時我就要認真思考一下」。事實卻是，加利夫的「憂慮」似是多餘，全球首周開畫票房只有3533萬美元（約2.75億港元），隨時賠本收場，遑論添食？

上映日期：9月28日