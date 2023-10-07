NFL免費宣傳新片 誘Taylor Swift超級碗開唱

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的世界巡迴演唱會The Eras Tour一票難求，8月完成北美場次，下月移師南美繼續開騷，向隅或想重溫的樂迷不用失望，相關音樂紀錄片《Taylor Swift: The Eras Tour》將於本月13日起，在全球100多個國家及地區、超過8500個戲院屏幕放映。據發行商AMC透露，此片預售成績理想，剛突破一億美元（約7.8億港元）票房大關。香港將於11月3日上畫。

提起《Taylor Swift: The Eras Tour》，國家美式足球聯盟（NFL）在本周日及周一（1及2日）舉行賽事期間，要求直播球賽的電視台包括NBC、ESPN、Fox及CBS免費播出這部紀錄片的30秒廣告，間接為發行商節省過千萬美元宣傳費。據業內人士估計，NFL此舉是向Taylor Swift示好，希望她破例擔任美式足球超級碗中場表演嘉賓，如果事成的話，收視率勢必破新高。

事實上，Taylor Swift最近與堪薩斯城酋長球員Travis Kelce傳緋聞，一連兩周入場打氣，刺激電視直播收視及男友穿著87號球衣銷量同時急升，歌迷亦對她跟Travis母親Donna在球場包廂的談話內容感好奇，美國娛樂節目《Entertainment Tonight》最近訪問Donna，她在預告中透露兒子與樂壇天后傳緋聞的感想：「我覺得自己似是活在另一個宇宙，（傳媒追訪）是我從未有過的經歷。」