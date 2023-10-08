炫富被網民狠批「臭罌出臭草」 林頴彤反駁：冇想過擺脫出身貧窮

【明報專訊】林頴彤與捲入JPEX案被捕的緋聞男友鄭雋熹，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為等兩罪，前日在粉嶺裁判法院應訊。林頴彤拿着名牌手袋亮相，事後再被翻出早前忽然富貴的傳言，有網民在社交網發文指林頴彤有悲慘童年，現在有錢應該回報母親及進修等規劃人生，不是選擇去填補空虛的衣櫃，曬名牌包包等；又指這樣是不能證明擺脫貧困的出身，只印證「臭罌出臭草」。

斥看片面報道 亂評人格

林頴彤對此在社交網連環發文激動反駁，寫道：「你好，你是如何知道我沒有回報母親？本人母親如何辛苦養育我，我本人最清楚，她最近白內障要做手術，令我憂心至極，盡力給予她最好的，你又知道嗎？早前我去修讀芳療師和護膚品調配師，沒有大肆宣傳並不等於沒有。大家看到片面的報道，扭曲的事實，就去評價我就是這麼的一個人，好像對我人生瞭如指掌般去抨擊，你這樣做真的好嗎？」

林頴彤表示從來沒有想過要擺脫貧窮的出身，「這就是我，我的經歷，我這生人最大心願和責任就是照顧好辛辛苦苦捱大我的母親。無論她發生過什麼事，我永遠都會是她後盾。我的路從來不易走，種種大眾對我的誤會，我無法一一解釋，但一切經歷都會把我的心臟練得愈來愈強大，感恩至少還有家人、朋友陪我走過人生高低每一步」。

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