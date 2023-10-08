論盡圈中紅顏知己 楊凡自爆撮合林子祥葉蒨文

【明報專訊】楊凡身兼攝影師、電影監製、收藏家多個身分，在娛樂圈有很多紅顏知己。他接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，回憶與多名巨星合作和相處點滴。楊凡最不喜歡別人稱他為唯美派導演，「我已76歲，可以跟大家說，我本身就是美，不用去追求」。他欣慰身邊有很多好友，2020年患重病時，張艾嘉與葉蒨文對他照顧有加，每天帶食物給他。楊凡說：「當年葉蒨文來港，我照顧她，介紹她唱歌，還把她介紹給林子祥。張艾嘉簡直是我的『契媽』，大家很合得來。她曾說：『楊凡拍的電影不可以給意見，你只有兩個選擇，接受或者不接受。』可想而知她甚有學問。」

說到張曼玉，楊凡稱對方是好特別的女孩，選美入行走紅，亦舒指定他找張曼玉演電影《玫瑰的故事》「玫瑰」一角，雖然當時大家覺得鍾楚紅應該是玫瑰，但張曼玉跟周潤發很合拍，演技亦讓他驚歎。至於鍾楚紅天生麗質，是非常好的演員。他透露正復修電影《流金歲月》，大讚鍾楚紅每一個鏡頭都很美，配音也出色，猶如現場收音一樣。

買下梅艷芳一套名貴珠寶

楊凡是梅艷芳首張唱片封套的攝影師，梅艷芳中性的感覺是他塑造出來。梅艷芳離世後，楊凡在拍賣中買下她一套名貴珠寶，「我覺得要為她做一點事，保留這套珠寶，如果將來有一些有意義的活動，可以用得着」。他讚梅艷芳的俠義精神無人能及，見過對方幫助很多人。

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