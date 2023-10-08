【開箱】《紮職2》難脫江湖片框架 《我們的十八歲》個人懷舊

【明報專訊】綜觀去年港片表現亮眼，台灣金馬獎上周公布入圍名單，亦有幾部未上映的港片入圍；表面看似不錯，其實今年除賀歲檔《毒舌大狀》叫好叫座，此後似乎乏善足陳，即使幾名年輕偶像分別主演的新片，也難掀熱話。最近上映的《我們的十八歲》和《紮職2》，一套聲稱是演員的半傳記，虛實交替但兩頭不到岸，本來可捕捉的時代變化，也流於髮型與服飾層次；另一難脫傳統江湖片框架，明明是2023年新片，卻恍惚時光倒流。

《紮職2》與上集故事無關

先說《紮職2》，故事講述貓（張繼聰飾）、齊（黃宗澤飾）與金仔（陳家樂飾）都想在社團上位，結果合力宰殺對家大佬後，獲龍頭佑哥（黃德斌飾）賞識，收歸麾下。貓為掙外快，接下車手工作，怎料接載的人要伏擊佑哥，後者被斬至重傷，齊和金仔追捕殺手，結果發現貓有份，金仔認為放走他會危害兩人，但阿齊相信貓無辜，着他與女友悅（衛詩雅飾）逃亡。多年後，佑半身不遂已喪失求生意志，太太勝男（周勵淇飾）誓要尋回貓血債血償。齊代佑處理社團生意，地位儼如大佬，為富商黃燦（鄭則士飾）舊樓重建計劃驅趕住戶行動中重遇貓，答應待悅分娩後才繼續收樓。欠下賭債又野心勃勃覬覦大佬之位的金仔，繞過齊與黃燦接觸，承諾為其盡快處理收樓項目，派員上門暴力清場，結果悅受撞擊胎動送院，醫生指母子倆可能只活一個，貓衝動掃金仔場，後者錯手殺死對方，齊會如何處理兄弟情？

以《紮職2》為名，其實跟上集毫無關聯，除了3男主角由黑幫初生之犢到如何紮職，以及呈現入會儀式被定為三級片是兩片一樣。然而上集較有趣是把主角陳偉霆設定為大學畢業，加入社團後帶來新氣象；陳惠敏扮演的坐館別有用心，明退暗進策動鬼打鬼，結果主角3人都是犧牲品。《紮職2》純「講」兄弟情，篇幅不及佑哥和勝男的夫妻情深；描寫人物亦矛盾，貓在3人中最內斂，卻在妻與子之間必須二選一後，拿起刀瘋狂復仇；看似有大將之風的齊，面對貓與金仔也是婆婆媽媽。可取的是片首街頭追逐與中後段收樓及復仇，還保留了一點江湖類型片緊湊的動作戲。

拍自傳自我感覺良好

《我們的十八歲》監製兼主角溫碧霞也有份演出《紮職》，《我》片據說是溫的個人經歷；故事講1980年代香港，Elaine（林千渟飾）家境貧困，與好友李羨英（楊偲泳飾）為改變命運而踏入娛樂圈，李羨英成為艷星，Elaine則在演員與自我身分中迷失。

看幕後人員名單，導演徐欣羨前作《骨妹》，雖然首次做導演，但表現不錯，該片更是余香凝的處女作，伙廖子妤、陳蕾等演出。《飯氣攻心》導演陳詠燊也是《我們的十八歲》編劇之一，陣容不弱。若以溫碧霞故事為藍本，真能如實揭開當日參演《靚妹仔》過程或為何願意拍《驚變》，或者還能滿足觀衆的好奇心，但現在只看到很多的「自我感覺良好」，尤其描寫現在的部分。片中指Elaine與李羨英來自調景嶺，說到上世紀七八十年代，除了輕輕觸及一些流行文化，譬如松田聖子和《新時代》雜誌之外，再無其他時代氣息。其實過往到調景嶺取景的電影不少，《旺角卡門》便是其中之一，烏蠅（張學友飾）抬冷氣機返老家送給父母，撞正大佬劉德華的一幕，就展現了該地風貌。《我們的十八歲》若重塑昔日調景嶺依山傍水寮屋區，相信投資不菲，可說是奢求。然而講述Elaine的父親（狄龍飾）曾是軍人，她跟李羨英聊天時又提到父輩都以台灣為目的地，兩名少女每次出入調景嶺都山長水遠之外，當地到底是什麽狀態？雙十節怎樣過？連國民黨三字及青天白日滿地紅的一面旗，片中好像也從缺，跟調景嶺今天只是港鐵站名，有何分別？

上映日期：《我們的十八歲》9月28日

《紮職2》10月5日