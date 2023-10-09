囝囝畫花18萬手袋 吳若希唔肉赤視為無價寶

【明報專訊】高海寧、吳若希、蔡潔、傅嘉莉、陳星妤、黎諾懿和吳業坤等前晚錄影無綫遊戲節目《思家大戰》。吳若希日前在社交網上載逾18萬名牌手袋被兒子Kylian用筆塗污，她稱沒有感肉赤，「個袋值18萬是炒價，我是買正價，沒那麼貴。兒子是世界上最勁的藝術家，他畫過的，好值得我留戀，原本不想抹乾淨，但最後還是抹去七成」。她知兒子非有心，沒責怪，是自己沒放好手袋，現在見這個「限量版」手袋開心又驚喜，不是人人擁有這種藝術天分，「會好好培養兒子成為藝術家，不介意他在我的手袋上繪畫，在我心中是無價寶，有人出100萬買都不會賣」。吳若希不期望丈夫送新手袋，只盼對方留家幫手教導小朋友做功課已很欣慰。

蔡潔讚吳若希是偉大媽媽，養貓的她稱家中物件不會隨處放，自嘲沒有特別名貴的東西。早前她為愛貓慶祝生日，千萬豪宅意外曝光，蔡潔澄清是租屋住，仍努力希望將來擁有屬於自己的家。她有留意近期樓市下跌，喜歡到不同地區睇樓，努力儲錢才出擊。

高海寧未敢趁樓價跌入市

高海寧首次參加《思家大戰》考驗急才，盼贏獎金幫補屋租。身為業主的她將物業放租作投資，自己租樓住，透露有留意近期樓市回落，但聽別人意見不敢貿然趁低價入市，「樓價跌，豪宅價跌更厲害。好多人賣樓套現後暫時不再買，寧願先租樓住，普遍租金不跌反升。我購入的單位有出租，租務管理交父母處理，有沒有向租客加租我不清楚」。

高海寧常到內地工作，但不了解市况，謹慎起見暫無意在內地置業，只儲錢收息。是否當私人物業為「姑婆屋」？她瞪大眼說：「『姑婆屋』個名好似不太好，買多幾層樓都是好事，會努力掙錢。」她單身多時信緣分，真命天子要遇上自然遇到，時機好重要，又爆朋友和林盛斌曾熱心介紹男士，但她需要時間慢慢認識和相處。高海寧替黃智雯與圈外男友結婚開心，已傳信息祝賀，認為每個人感情運不同，將來遇到合適對象不介意公開，強調沒有閃婚衝動。

傅嘉莉與陳星妤繼無綫劇《一舞傾城》後，再合演新劇《香港人在北京》，周旋於洪永城之間，笑男方好有艷福。傅嘉莉演麻甩男仔頭，為角色犧牲祼妝示人，幕後工作人員都認不到她，覺得好開心。陳星妤與傅嘉莉將到深圳拍另一新劇《法證先鋒VI》，預告對手比洪永城吸引得多。

記者：林蘊兒