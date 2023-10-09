擊敗柳樂優彌佐藤健 柳承龍封視帝 《Moving超異能族》6獎大贏家

【明報專訊】第28屆釜山國際電影節活動之一《第5屆亞洲內容獎及全球串流作品獎》，昨晚在海雲台舉行頒獎禮。Disney+韓劇《Moving超異能族》摘下6獎，成為大贏家，劇中扮演「九龍浦」的柳承龍擊敗同是Disney+的日劇《噬亡村》柳樂優彌、Netflix《First Love初戀》佐藤健、騰訊視頻《漫長的季節》范偉等勁敵，拿下視帝。

文：蘇珮欣

第5屆亞洲內容大獎及全球串流作品獎頒獎禮，昨晚在釜山海雲台電影殿堂舉行。韓劇《99億的女人》金剛于與前女團Momoland成員Nancy擔任司儀。該頒獎禮自2019年起舉辦，早年名為亞洲內容大獎，今年開始將獎項擴展至全球，並易名為《亞洲內容大獎及全球串流作品獎》。

改編自同名網漫的韓劇《Moving超異能族》，今年8月在Disney+上架，成為今年大贏家，拿下全晚最高榮譽的最佳創意大獎，連同最佳男主角、男女新人、編劇及視覺效果合共得6獎。《Moving》講述韓國國家安全規劃局成立一支由超能力者組成的秘密行動小組，執行機密任務，保衛國家安全。儘管小隊完成多個不可能任務，某日突然被解散，隊員從此分散全國各地。30年後，命運安排懂得半空飄浮的男孩，跟另一名在嚴重車禍中絲毫無損的女孩在校園相遇，兩人擁有異能而曾經寂寞，驚覺世上有「同路人」而感安慰。與此同時，擁有異能的快遞員開始在韓國各地殲滅同類。

柳承龍憑「九龍浦」張洙源一角擊敗《噬亡村》柳樂優彌、《First Love初戀》佐藤健、《漫長的季節》范偉等勁敵，成為視帝。柳承龍領獎後表示心情緊張，心臟好像快要裂開，「《Moving》有一幕血淋淋的場面在釜山拍攝，好開心今日來到釜山，可以穿回靚靚的西裝」。他稱將網絡漫畫變成電視劇，將不可能變成真實的工作人員，才是真正的「超能力者」。柳承龍稱《Moving》充滿感情，很開心能感動全球觀眾，他尊敬及多謝所有演員及拍檔。李正河與高允貞奪男女新人獎，前者表示心情非常緊張，但又十分興奮，感謝台前幕後及家人的支持。高允貞未有到場，由拍檔李正河代領。

最佳串流平台節目是韓國wavve的《弱美男英雄Class 1》。內地劇《漫長的季節》辛爽奪最佳導演。《噬亡村》柳樂優彌拿下亞洲卓越大獎，他致謝時稱，「獲得這個大獎感到光榮，這一刻是我近來最緊張的瞬間。現正拍攝《噬亡村》第2季，這獎項帶給我力量回去繼續工作，希望與工作人員一起分享這份榮譽。」

韓孝珠出席演員座談會

Netflix印度劇《獨家內幕》奪亞洲電視節目獎，女主角Karishma Tanna亦封視后。最佳男女配角分別是Disney+《台灣犯罪故事》薛仕凌及Netflix《黑暗榮耀》林智妍。最佳真人騷是Netflix韓國《體能之巔：百人大挑戰》及越南綜藝《Let's Feast Vietnam》。《體能之巔》導演張浩基表示，正忙於製作第2季，會努力回饋觀眾支持。年度明日之星獎由《獨家童話》男團Seventeen內地成員Jun及《人選之人—造浪者》陳妍霏奪得。

另一方面，《Moving》女星韓孝珠前晚出席釜山影展演員座談會，憶述剛出道時並不順利，由於經驗不足，要不斷嘗試，「感覺像以卵擊石，心理壓力很大，因為演不好，所以每日都哭，雖然不想承認，但演技真的很差。」她自言一度患鏡頭恐懼症，也同時患上憂鬱症。談到《Moving》大受歡迎，韓孝珠說最初知道要演高三學生的媽媽時，沒自信能演好，不過想挑戰自己，「比起可以舒服演出，會選擇比較困難的路，我喜歡挑戰，雖然會很艱難，但完成後會感受到更大的喜悅」。她笑言若大家覺得她演媽媽角色很難接受，她在Netflix新片《毒戰寒流2》扮演毒販頭目，大家將更難以接受。