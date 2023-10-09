中島美嘉明年個唱或重現《NANA》

【明報專訊】日本歌姬中島美嘉明年2月3日假亞洲國際博覽館舉行《Mika Nakashima Concert 2024 You In Hong Kong》，日前專程來港接受本地傳媒訪問，大讚香港人非常友善，不少粉絲會飛到日本看她演出，很期待明年的香港個唱，跟樂迷見面，她說：「好多說話想對香港粉絲說，第一句當然是感謝，感激他們支持我這麼多年。」被問到開騷前必做的事，她稱不會刻意想太多，會以平常心演出，但開騷當日會減少運動量，保留體力。談到明年開騷日臨近農曆新年，中島美嘉得悉或許屆時有觀眾向她提早派利市，即笑不攏嘴，稱會考慮帶個袋準備收利市。

中島美嘉透露已有心水歌單，但先賣關子，未有透露歌名。造型方面，她表示仍在構思，有傳媒提議她重現電影《NANA：世上的另一個我》造型，她不否認該造型很受歡迎，「我也在苦惱若演唱《NANA》主題曲《Glamorous Sky》時，以什麼造型示人，我會好好想」。談到《NANA》，中島美嘉已3年沒拍劇或電影，對上一部已是2020年Netflix劇集《東京星夢》，她稱現階段無意拍戲，想專注於音樂事業。

中島美嘉入行22年，年屆40歲，稱保持健康的精神狀態最為重要，每日會做運動，放假也不鬆懈。她早年患上耳咽管開放症，影響聽覺；今年初與第二任丈夫馬谷勇離婚，被問到如何克服人生低潮，她稱還在尋找克服困難的方法，但她相信時間能解決問題，又謂家中4隻貓是她的「心靈雞湯」，常與愛貓傾訴，笑言牠們知道她所有秘密。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵