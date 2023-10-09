【開箱】《碧咸傳》公開家庭生活 回顧傳奇半生

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸掛靴前技術是否一等一，球迷大概拗足全日都未必有結論，說他是足球圈最家喻戶曉的名字卻不為過；趁退出球壇10年，分4部分的紀錄片集《碧咸傳》（Beckham），本月4日在影視串流平台Netflix上架，隨即掀起熱話。除了他和太太維多利亞首次公開談捲入婚外情的感受之外，曾生嫌隙的領隊、隊友及對手粉墨登場，在爛番茄評論網站獲專業評分100%的《碧咸傳》，聰明之處是密集對話與大量舊片段之間，感受到人無完人，卻令觀衆更喜歡碧咸這品牌。難怪昨日有英媒報道，Netflix見這紀錄片集受歡迎，已計劃為碧咸長子布魯克林夫婦開拍真人騷。

導演曾奪奧斯卡

《碧咸傳》導演兼監製費沙史提芬斯（Fisher Stevens）曾在美劇《傳媒家族繼承人》扮演公關大員Hugo Baker，監製的《海豚灣》贏過奧斯卡最佳紀錄片，執導的另一紀錄片《洪水來臨前》，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）有份監製。費沙受訪時稱自己正是經里安納度向碧咸推薦，後者於是看了《洪》片及費沙執導的劇情片《帕瑪》，喜歡他作品中的情感。費沙則被《傳》劇編劇謝斯岩士唐（Jesse Armstrong）等人游說接下這份工作，「他們說碧咸是天才、偉大球員，我於是看有關他的資料，答應跟他見面，而其餘已成為歷史」。費沙自言對足球所知不多，亦有助他贏得導演一職，連碧咸1998年世界盃領紅牌後遭球迷唾罵，他也不清楚，「我估是他想我接下工作的原因之一，我對他沒任何包袱，也不知道他領紅後有很多問題」。

碧咸在節目自述從小喜歡足球，對曼聯忠心耿耿，父親Ted是關鍵，因他正是曼迷，自小培訓兒子練波。碧咸被戲稱七旋斬的香蕉射球，源於Ted說「足球最後都是有關角球」，於是要兒子苦練。Bend it like Beckham不止是電影《我愛碧咸》的英文片名，也盡見其絕活。節目中當然不少得碧咸每記關鍵入球，也在提醒觀衆，他從來不止漂亮臉孔，也曾為喜愛的運動付出無數血汗，無愧其專業。只是除了俊臉，女友即後來的太太維多利亞，是1990年代最紅女團辣妹（Spice Girls）成員，碧咸注定要活在鎂光燈下，既為他帶來名利，也伴隨煩惱，譬如當遭球迷唾棄，維多利亞也要一起承擔，例如在觀衆席，聽着全場球迷合唱帶侮辱字眼的歌曲。節目中呈現的碧咸，總想在綠茵場上用球技、以勝利為自己平反。世界盃英格蘭對戰宿敵阿根廷，碧咸虎尾腳踢施蒙尼領紅，結果由萬人迷變衆矢之的，被視為英格蘭出局的罪人，受到傳媒與球迷謾駡。

節目中碧咸強調家庭的重要，最後一集更看到他與家人如何度周末；又細訴與維多利亞由相識到拍拖的經過，既是終身伴侶，也成為事業上的助力和障礙。一方面夫妻知名度高，在名氣世界打滾，碧咸換個髮型都成為潮流熱話，帶來商業效益，也是後來皇家馬德里誓要羅致他的原因。另一方面，與維多利亞的婚姻，也成為他與曼聯、尤其如另一父親兼領隊費格遜之間的隔閡，最終被賣走。

譯名跟台灣

節目中維多利亞的篇幅不少，她自言不喜歡足球，但為表支持，總會入場睇波；對忽然要去西班牙生活，更滿是抱怨。節目中亦首次問及對婚外情傳聞的感受，維多利亞承認那是他們最痛苦的時刻，「我根本無法跟你說整件事有多難受，對我的影響有多大」。碧咸直言當時每次醒來感覺彼此有疙瘩，覺得不是要分開，而是要淹死了。碧咸從皇馬轉投未達國際水平的洛杉磯銀河，舊同事、舊教練，甚至碧咸父母，都覺得不是明智一步，可到達美國受禮遇，因與湯告魯斯熟稔，歡迎宴帶來韋史密夫（Will Smith）等大牌明星，他倆儼如荷李活一分子。維多利亞自言很喜歡洛杉磯的生活，可是要參加世界盃，碧咸效力頂級聯賽才能確保代表國家隊席位，借調到AC米蘭，甚或後來到巴黎聖日耳門，維多利亞嫁不無微言。碧咸雖說不知道怎樣從婚姻危機中挺過來，然而節目中呈現他們就是有這種相悖的和諧，或都由歲月歷練下來。記得其中一集維多利亞說雙親也是勞動階層，立刻被碧咸調侃，後者即問，「你跟人家說說小時候父親開什麽車送你上學？」還叮囑她要說實話，維多利亞才尷尬說她爸其中一架車是勞斯萊斯，會用來載她返學，足見兩人出身的差異。維多利亞在辣妹被稱Posh Spice，也不是隨便命名的。

從節目的受訪陣容，可見碧咸人緣；在球場上有過節的施蒙尼、被費格遜用球鞋掟中眉流血、曾遭皇馬教練卡比路冷待，3人均有受訪，而且不一定歌功頌德。在曼聯一起長大的加利尼維利，並肩作戰過的簡東拿、堅尼、蘇斯克查、里奧費迪南；皇馬銀河艦隊中的朗拿度、費高、卡路士均有現身。值得一提的是，Netflix用台灣字幕，球星譯名不是香港觀衆慣常聽到的一套，碧咸變貝克漢，其餘靠樣認人，別管字幕。