相隔5年推新專輯 陳奕迅簽過千唱片感觸落淚

【明報專訊】陳奕迅（Eason）相隔5年推出新專輯《CHIN UP！》，10月6日開始網上預購，開賣首15分鐘網站已顯示需輪候一小時才能進入購買頁面，高峰時達8000人輪候。限量預購有機會10月23日親身到澳門參與Eason的新碟發布會，能「與臣會面」故名額火速爆滿。參與預購會獲Eason親筆簽名專輯，日前Eason抽空為過千張唱片簽名，歷時4小時15分鐘才把所有唱片簽好，他簽最後一張唱片時，畫下一個心心印記。

簽名期間Eason突然眼紅紅，更低頭抹淚水，名副其實簽到喊。他解釋一時感觸，這張唱片是很多人的心血成果。Eason忘了多久沒做過簽名會，上次出碟是2018年，當時有簽了一些唱片給朋友留念。記得很多年前他曾在簽名會中，連電話號碼也寫在唱片上，工作人員反問他是什麼東西？Eason笑言：「我都唔知寫咗個咩號碼。唔知當年個歌迷仲有冇保留張唱片呢？有影番張相upload畀我睇吓，好想睇番。」

「Figure教父」一手包辦唱片封面

《CHIN UP！》專輯設計由香港「Figure教父」Michael Lau一手包辦，特別為Eason繪畫一幅畫作為專輯封面，用充滿童真風格去描畫一個調皮的小孩玩攀登架，令整個成品充滿無憂無慮的童年喜樂。

娛樂組