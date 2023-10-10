邵子風公開追債 呂方太太稱遭恐嚇已報警

【明報專訊】呂方太太伍惠寶（Rainbow）有「買餸平台天后」之稱，近日被楊詩敏（蝦頭）舊愛邵子風在社交平台追債，指對方欠他70萬元，要求她主動聯絡，否則要報無綫《東張西望》。昨日伍惠寶發聲明澄清，表示就此誹謗事件，已將有關恐嚇她和家人之信息報警立案及交由律師處理。伍惠寶稱邵子風在facebook嚴重不實惡意抹黑她，自己沒有逃避對方，當她留言回應後便遭封鎖，令她滅聲，「5年前邵子風（網名）主動提出向當時公司投資作小股東，並建議在公司出任Marketing Manager一職，受薪每月3萬元正，但工作表現強差人意，於是向他提出不用上班，他同意，之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打贏要」。

伍惠寶稱其後邵子風透露陷財困，她出於好心私人給他30萬應急。及後經歷「運動」與疫情，一年後大股東無奈結束公司，她也不能獨善其身，當時有向邵子風說明情况。伍惠寶強調沒有做法律以外的不當行為，「此生亦從不向任何人借錢，本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的人不止我和他，但凡投資失利都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？」

娛樂組