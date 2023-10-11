梅艷芳逝世20周年紀念展 蔡一傑憶梅姐行善趣事

【明報專訊】蔡一傑、倫永亮及《中年好聲音》歌手羅啟豪等昨日到旺角出席「傳承．永恆傳奇#梅艷芳逝世二十周年」多媒體紀念展覽開幕典禮，身為梅艷芳（梅姐）徒弟、草蜢成員蔡一傑隻身出席，稱蔡一智、蘇志威身在外地各自有工作，他感嘆時光飛逝，轉眼便20年，腦海仍憶起昔日與梅姐相處的美好日子，一起玩及登台等。傑仔覺得梅姐精神值得傳承下去，尤其在公益事業，透露梅姐一個趣事，「有年過冬，梅姐邀我們到家中吃飯，飯後她叫了兩部車來，車內滿是棉被和禦寒衣服，然後我們四圍派給露宿者，最搞笑是有個露宿者拒要，梅姐硬要幫他蓋被，對方不耐煩跑走，梅姐緊追住他大嗌『喂，你咪走』，好似卡通片好搞笑，梅姐行善低調，不愛張揚。現在我私底下都有做善事」。

羅啟豪遺憾錯過梅姐演唱會

羅啟豪表示自小受媽媽薰陶，成為梅姐超級粉絲，收藏了梅姐所有CD，最愛梅姐的《最後一次》，但遺憾未去過現場看梅姐演唱會，記得6歲時家人去睇梅姐演唱會，卻沒預他，「家人當時可能不知我喜歡梅姐，事後我都有少少埋怨」。他又指當年返美國升學時，聽梅姐最後一次演唱會中的《孤身走我路》忍不住爆喊，「覺得這首歌寫緊她自己」。他在《中年好聲音》未有機會唱梅姐的歌，未來會在自己的頻道唱梅姐滄海遺珠的歌曲，讓大家重新認識梅姐。

梅姐徒弟何韻詩在社交網分享與梅姐舊合照懷念，她寫道：「早排要搵舊照，唔覺意搵到寶。最近時常假想，如果你一直喺度，到今日我生活會有咩唔同？會唔會係同一個人？喺你面前係咪仲心底咁笠水，但表面扮無嘢？會唔會都係繼續好似以前咁，每個weekend去你屋企黐餐打邊爐？」

何韻詩︰你仍然好近好近

何韻詩續說：「事隔20年，有時唔覺意望到呢啲舊相，覺得呢啲日子離我好遠好遠，但好神奇，你仍然好近好近。」

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com