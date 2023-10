【開箱】《愛的練習曲》 單親媽學結他 音樂改變命運

next

【明報專訊】尊卡尼(John Carney)自編自導的《一奏傾情》,16年前以刀仔鋸出大樹,其後《一切從音樂再開始》和《初戀無限Jam》,不管是否有紅星參演,均與音樂有關,早成為其電影的重要元素;9月29日在影視串流平台AppleTV+上架的《愛的練習曲》(Flora and Son),也不例外。該片集合《三人要守密,兩人得死去》伊芙曉遜(Eve Hewson)、《變形金剛:殲滅世紀》積雷諾(Jack Reynor)及《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)主演,在爛番茄評論網站,專業得分93%,認為這部音樂為主要元素的電影,令大部分觀衆難以抗拒。

14歲兒子偷竊慣犯

《愛的練習曲》講述住在愛爾蘭的單親媽媽Flora(伊芙曉遜飾演)17歲便誕下兒子Max,與音樂人丈夫Ian(積雷諾)分居,兩人生活環境麻麻,但會輪流照顧14歲的Max(奧倫健蘭飾)。後者反叛,經常偷竊,令Flora非常頭痛。趁Max生日,Flora在街邊檢來二手結他修好送兒子,但他不領情。無聊看歌唱比賽真人騷《一夜成名》後,Flora決定尋找網課學彈結他,千挑萬選遠在洛杉磯合眼緣的Jeff(祖瑟夫哥頓利域飾)教授,沒想到吸煙酗酒又經常發生一夜情的她,透過音樂,找到生活方向,也逐漸修補跟兒子的關係。

此片故事很容易跌入俗套的劇情發展,幸最終沒有,而且不時有令人會心微笑的幽默情節。Flora初次上堂,坦白告訴Jeff學結他是為了讓心儀對象另眼相看。其實當她看到Ian的新歡,為尊嚴、為啖氣或為了兒子,很想與前度重修舊好,以為學懂結他對曾經夾band的Ian,也許有吸引力。最初上網課Flora喝得半醉,要求Jeff脫下衣服,又會傳送自己的性感照給對方;可練習下來兩人漸漸互相了解及影響對方,感情暗地滋長。Flora與Jeff分隔大西洋兩岸,後者每次出現都是在手提電腦的小小屏幕。導演尊卡尼自然顧慮到觀衆感受,當愛情萌芽,Flora幻想對方在場,促成伊芙曉遜和祖瑟夫哥頓利域的真正對手戲。Flora想不顧一切飛到洛杉磯見Jeff,甚至哀求好友暫時收留Max,對方拒絕後,她立即抱怨憶述年輕當媽的辛酸,但男歡女愛始終不是此片主軸。Max再次因盜竊被捕,警方不願網開一面,判他入教導所。患難中的母子情才見真章,Flora把本來準備買機票的積蓄,賠償給受害商戶,等待兒子歸來,沒有煽情場面,也沒有廉價眼淚,不落俗套。

關鍵歌《Both Sides Now》

尊卡尼的電影總會用不同方法告訴觀衆,音樂如何美好,此片透過流行曲展現音樂力量,雖然Jeff拿James Blunt的《You're Beautiful》開個玩笑,在zoom的結他課自彈自唱Tom Waits名曲《I Hope That I Don't Fall in Love with You》,卻立即融化Flora這個命途多舛的單親媽媽。覺得片中最動人一幕,是Jeff傳給Flora片段,那是Joni Mitchell逾半世紀前彈着結他獻唱《Both Sides Now》。Flora本不以為然,收拾杯碟往清洗,但傳來的每段旋律每句歌詞漸漸進駐心房,她放下杯碟,重新回到小屏幕前看Joni演出,最後留下兩行眼淚。《Both Sides Now》是不少電影愛用的歌曲,《真的戀愛了》之外,贏得奧斯卡最佳電影的《心之旋律》,女主角最後參加面試,正是加了手語演繹此歌給失聰的父母與哥哥欣賞。不過《愛》片中此歌有雙重意義,一方面詞曲俱美,感動了Flora;另一方面Joni年輕時未婚懷孕,男友離她而去,生活困苦,被迫女兒出生後交給他人領養。總覺導演故意選取此歌,以困擾Joni半生的經歷,映照Flora類近但不一樣的選擇與人生。

伊芙曉遜是愛爾蘭樂隊U2主音Bono的女兒,拍攝前已懂彈結他,片中的歌曲全是她原聲獻唱,伊芙受訪時笑言從不向父親取經。她未必有Bono的音樂成就,但片中表現由造型到內心戲完全拿揑準確,上述聽《Both Sides Now》那場戲,甚至值得演技獎項提名。童星出身的祖瑟夫哥頓利域自言過往為了不同電影要學走鋼線、冰上曲棍球、射擊,這次有機會展現練習半生的結他技術,終如願以償。

此片今年1月在辛丹斯電影節世界首映,觀衆反應熱烈,兩天後Apple Studios便以近2000萬美元買下版權,上月曾在多倫多影展及小量戲院上映;不知道最終可會像《心之旋律》,將走更遠的路。