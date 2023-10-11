【開箱】《愛的練習曲》 單親媽學結他 音樂改變命運

【明報專訊】尊卡尼（John Carney）自編自導的《一奏傾情》，16年前以刀仔鋸出大樹，其後《一切從音樂再開始》和《初戀無限Jam》，不管是否有紅星參演，均與音樂有關，早成為其電影的重要元素；9月29日在影視串流平台AppleTV+上架的《愛的練習曲》（Flora and Son），也不例外。該片集合《三人要守密，兩人得死去》伊芙曉遜（Eve Hewson）、《變形金剛：殲滅世紀》積雷諾（Jack Reynor）及《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）主演，在爛番茄評論網站，專業得分93%，認為這部音樂為主要元素的電影，令大部分觀衆難以抗拒。

14歲兒子偷竊慣犯

《愛的練習曲》講述住在愛爾蘭的單親媽媽Flora（伊芙曉遜飾演）17歲便誕下兒子Max，與音樂人丈夫Ian（積雷諾）分居，兩人生活環境麻麻，但會輪流照顧14歲的Max（奧倫健蘭飾）。後者反叛，經常偷竊，令Flora非常頭痛。趁Max生日，Flora在街邊檢來二手結他修好送兒子，但他不領情。無聊看歌唱比賽真人騷《一夜成名》後，Flora決定尋找網課學彈結他，千挑萬選遠在洛杉磯合眼緣的Jeff（祖瑟夫哥頓利域飾）教授，沒想到吸煙酗酒又經常發生一夜情的她，透過音樂，找到生活方向，也逐漸修補跟兒子的關係。

此片故事很容易跌入俗套的劇情發展，幸最終沒有，而且不時有令人會心微笑的幽默情節。Flora初次上堂，坦白告訴Jeff學結他是為了讓心儀對象另眼相看。其實當她看到Ian的新歡，為尊嚴、為啖氣或為了兒子，很想與前度重修舊好，以為學懂結他對曾經夾band的Ian，也許有吸引力。最初上網課Flora喝得半醉，要求Jeff脫下衣服，又會傳送自己的性感照給對方；可練習下來兩人漸漸互相了解及影響對方，感情暗地滋長。Flora與Jeff分隔大西洋兩岸，後者每次出現都是在手提電腦的小小屏幕。導演尊卡尼自然顧慮到觀衆感受，當愛情萌芽，Flora幻想對方在場，促成伊芙曉遜和祖瑟夫哥頓利域的真正對手戲。Flora想不顧一切飛到洛杉磯見Jeff，甚至哀求好友暫時收留Max，對方拒絕後，她立即抱怨憶述年輕當媽的辛酸，但男歡女愛始終不是此片主軸。Max再次因盜竊被捕，警方不願網開一面，判他入教導所。患難中的母子情才見真章，Flora把本來準備買機票的積蓄，賠償給受害商戶，等待兒子歸來，沒有煽情場面，也沒有廉價眼淚，不落俗套。

關鍵歌《Both Sides Now》

尊卡尼的電影總會用不同方法告訴觀衆，音樂如何美好，此片透過流行曲展現音樂力量，雖然Jeff拿James Blunt的《You're Beautiful》開個玩笑，在zoom的結他課自彈自唱Tom Waits名曲《I Hope That I Don't Fall in Love with You》，卻立即融化Flora這個命途多舛的單親媽媽。覺得片中最動人一幕，是Jeff傳給Flora片段，那是Joni Mitchell逾半世紀前彈着結他獻唱《Both Sides Now》。Flora本不以為然，收拾杯碟往清洗，但傳來的每段旋律每句歌詞漸漸進駐心房，她放下杯碟，重新回到小屏幕前看Joni演出，最後留下兩行眼淚。《Both Sides Now》是不少電影愛用的歌曲，《真的戀愛了》之外，贏得奧斯卡最佳電影的《心之旋律》，女主角最後參加面試，正是加了手語演繹此歌給失聰的父母與哥哥欣賞。不過《愛》片中此歌有雙重意義，一方面詞曲俱美，感動了Flora；另一方面Joni年輕時未婚懷孕，男友離她而去，生活困苦，被迫女兒出生後交給他人領養。總覺導演故意選取此歌，以困擾Joni半生的經歷，映照Flora類近但不一樣的選擇與人生。

伊芙曉遜是愛爾蘭樂隊U2主音Bono的女兒，拍攝前已懂彈結他，片中的歌曲全是她原聲獻唱，伊芙受訪時笑言從不向父親取經。她未必有Bono的音樂成就，但片中表現由造型到內心戲完全拿揑準確，上述聽《Both Sides Now》那場戲，甚至值得演技獎項提名。童星出身的祖瑟夫哥頓利域自言過往為了不同電影要學走鋼線、冰上曲棍球、射擊，這次有機會展現練習半生的結他技術，終如願以償。

此片今年1月在辛丹斯電影節世界首映，觀衆反應熱烈，兩天後Apple Studios便以近2000萬美元買下版權，上月曾在多倫多影展及小量戲院上映；不知道最終可會像《心之旋律》，將走更遠的路。