傳曾志偉休息 林家棟回巢任高層 汪明荃稱冇官方公布不會相信

汪明荃（左）被問到有傳曾志偉（中）會休息和林家棟（右）獲邀回巢掌管製作部，她稱沒有官方公布不會相信。

【明報專訊】最近無綫屢傳高層變動，日前林家棟被指重回無綫掌管製作部，又傳無綫集團前總經理何定鈞將回巢，無綫企業傳訊部澄清，「近日有消息指影帝及專業影視製作人林家棟先生加入無綫電視擔任製作部要職，公司對有關傳言未有所聞；本公司行政主席許濤先生較早前在記者會上已回應傳媒，表示並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過」。

昨日商台節目《在晴朗的一天出發》主持郭志仁在個人社交平台爆料，表示聽聞大台好快有變動，提到曾志偉會「休息」外，99%林家棟會回去幫手；又指前亞視新聞部副總裁關偉也會出山。昨日資深傳媒人曾智華在專欄提到近日無綫高層變動的傳聞，他稱跟何定鈞相識數十年，形容對方是電視界「教父」，無綫行政主席許濤竟然不認識何定鈞，曾智華寫道：「揸Fit全港最大電視台而唔認識何定鈞，唔怪之得無記即將『巨變』都唔知咁矇嘞！」前無綫高層陳志雲回應《明報》有關舊公司無綫地震傳聞，他說：「我諗TK（何定鈞）講得都信得過。」

汪明荃（阿姐）昨日出席活動，被問及林家棟獲無綫邀掌管製作部及曾志偉會休息等傳聞，阿姐表示不清楚林家棟是否回來，所有消息未經證實和沒有官方公布，她不會相信。至於林家棟回巢是否好事？阿姐：「我不道他有邊方面的長處，所以我好難評論。」

娛樂組