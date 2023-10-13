陳慧琳開完騷 兩子另眼相看 王丹妮快閃澳洲探老公

【明報專訊】陳慧琳、王丹妮昨日出席時裝店開幕禮。剛完成澳門演唱會的陳慧琳表示鬆一口氣，因兩個兒子最近病了，好驚被傳染，幸好演出順利，開心反應熱烈，兩子也對她另眼相看，她笑說：「他們以為個騷似小型商演，觀眾得小貓兩三隻，當見滿場觀眾，終於知道我的威力，現在還學唱我的歌和跳舞。」

揀新抱重視人品

陳慧琳12月展開美加巡演，打算與老公及兩子一同前往，趁機過白色聖誕。她預告明年回港開騷，香港站安排全新主題和歌單，舞衣有變化。會否邀兩子演出？她指多年前曾帶兒子上台跟觀眾打招呼，但他們已忘記，現在變得怕醜，細仔目前身形肥嘟嘟，只愛跟男仔玩；大仔則變得高瘦，比她還要高，雖然未拍拖，但已開始對異性感好奇，「大仔問我點樣可以搵到另一半，我教他先跟異性做朋友，然後才示愛」。她笑言揀新抱重視人品，需要有正面價值觀，「識唱我的歌會加分」。她爆老公發福凸肚腩，但不會施壓要求減肥，身體健康就好。

王丹妮透露下周快閃澳洲幾天，探望身在當地考脊醫資格的老公羅孝勇，「他還要讀3年課程，我們保持一年見幾次，可能大家心理和年紀成熟，互相信任，也會牽掛」。她讚老公勤力讀書，成績很好，先後獲老師和學院發電郵讚揚，很替對方高興，「他的談吐變得很專業，閒時會幫我和家人做療程」。

記者：鍾一虹