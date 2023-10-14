無綫4高層發內部通告澄清無變動 許濤：以保衛家園態度維護聲譽

【明報專訊】近期屢傳無綫將有高層人士變動的消息，雖然無綫已多次否認，但傳聞仍未平息。無綫為穩定軍心，昨日董事局發出內部公告，表示現任管理團隊獲董事局全力支持，未有任何變動。4名高層包括行政主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、助理總經理（戲劇製作）曾勵珍及助理總經理（新聞及資訊）袁志偉亦分別發出內部通告，許濤斥傳聞及報道全屬無稽之談，有人故意製造「假新聞」引起混亂，每個成員要以保衛家園的態度維護公司的聲譽。曾志偉指造謠的人不斷提升謠言的「創新」程度，比《獎門人》遊戲節目更有新意。

娛樂組

無綫日前否認林家棟回巢掌管製作部，之後商台節目《在晴朗的一天出發》主持郭志仁在社交網撰文指無綫很快有變動，包括曾志偉會「休息」、林家棟99.9%肯定回巢、資深傳媒人關偉很大機會「睇新聞資訊」、邵氏將有人主持大局等。無綫前日就郭志仁言論發聲明強烈譴責，將嚴肅追究其相關責任。

無綫董事局昨日發出內部公告，確認公司的管理團隊沒任何變動，現任管理團隊一直得到董事局全力支持。董事局指無綫在現任管理團隊領導下，財務表現正在改善，香港廣告業務收入及廣告客戶數量均有增加，內地業務版圖擴大，同時重申無綫在電視收視率上保持着最大市場份額，是香港最具影響力的媒體。

許：製造假新聞目的引起混亂

許濤向員工發出內部通告表示：「對於近期在媒體上流傳有關TVB管理層變動，以及部分前員工及業界人士重新加入本公司管理團隊的全文及報道，我代表董事局在此聲明，這些傳聞及報道全屬無稽之談，毫無事實根據。我們相信有人故意製造這些『假新聞』以引起混亂為目的。在這個『後真相、後事實』的年代，作為媒體負責任的領導者，TVB有責任及時地持續揭露事實的真相。公司董事會今（昨）日已發布官方公告澄清有關全文，對於在謠言中受到影響的人士，我們表示遺憾。TVB全體管理層致力堅守我們的角色和責任，不斷推動TVB的發展和提升。我們在電視和網上收視的領導地位無可爭議，有目共睹，在財務上的表現也不斷改善。請各位同事繼續努力，引領TVB在瞬息萬變的全球媒體和娛樂格局中邁向新的里程碑。與此同時，作為TVB成員的我們每一位，必須以保衛家園的態度來維護TVB的聲譽。當面對虛假的報道及居心叵測的謠言時，必須堅定立場，站出來為真相辯護。」

曾志偉︰一直對無聊炒作視若無睹

曾志偉信中說︰「各綜藝科同事，最近在媒體上有關製作部及管理層變動的不實報道，我一直對這些無聊的炒作視若無睹，不給它任何回應，不讓它再次被利用炒作是唯一最好的治療方法。然而這些造謠的人卻在不斷提升謠言的『創新』程度，他們的創意甚至比獎門人的遊戲節目更有新意！在此，我們實在沒空間研究他們的動機，因為隨着56年台慶的臨近，我相信大家都已經全神貫注在自己的創作項目上。讓我們用節目、用收視來說話，這才是最正確的態度。兄弟姐妹，大家要繼續努力！」

曾勵珍︰用實力證明謠言是笑話

助理總經理（戲劇製作）曾勵珍的信以「以正視聽」為題，她說最近有關某些人士會入主戲劇部的不實報道，原本對無聊炒作不回應，免被再度利用二次創作的原則，以為冷處理是最佳回應，沒料到造謠者竟無限發酵，創作出很多子虛烏有細節，比他們的創作部更天馬行空。她親自向各手足保證，那些只是一些居心叵測之徒揑造的謠言，不想花時間研究企圖，應該齊心協力做好作品，用實力證明謠言是個笑話。

袁志偉︰管理層絕對信任新聞部

袁志偉表示過去兩三年不同媒體、不同傳媒人接二連三發表類似傳言，經過時間證明，傳言不攻自破。社會上有一小撮人希望散播不利TVB的信息，以達到所希望的目的。每次傳言或多或少牽涉到新聞部，實在無奈，「希望大家都本着專業態度，在未查明真相前不作無謂臆測，更不作二次傳播，影響部門士氣」。他指公司管理層對新聞部絕對信任並支持，相信同類傳言會不斷重複出現，希望同事以平常心看待！