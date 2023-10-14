古仔獲贈鑽戒預祝53歲生日 宣萱自責害死家中全缸魚

【明報專訊】古天樂（古仔）、宣萱、陳毅燊（ANSONBEAN）、譚旻萱及張蔓莎昨日出席珠寶品牌展覽活動，宣萱戴上4卡閃爆鑽戒價值近500萬元，笑言想擁有要等下一世。

古仔陪家人食飯慶生

古仔早前在馬來西亞開設公司，計劃稍後在當地開戲，「最近拍電影《尾隨》亦在大馬取景，有好多動作鏡頭，要打到落水。由於天氣影響進度，要再到當地趕拍」。本月21日是古仔53歲生日，昨日獲大會送贈一枚鑽戒祝賀，他準備轉贈媽咪。古仔表示一如以往，正日生日不工作留家休息，陪家人食飯慶祝，他笑說：「無論冬至、大年初一還是生日，媽咪都親自下廚，菜式幾乎一樣，都是雞、魚、髮菜、蠔豉等，我不怕食肥膩食物，因平日少吃飯，但生日一定要添飯，不過添一啖就夠，父母會給我利市，取其意頭。」他稱每年生日願望一樣，只想全家人身體健康。提到林家棟回巢無綫的傳聞，古仔指對方做過演藝人協會副會長，又是香港電影發展局委員，對於行政和電影上的工作，相信都理解很多。

宣萱早前第二度感染新冠病毒，身形消瘦不少，體重只得105磅，現時會盡力每餐食一碗飯增肥。她透露工人姐姐放假3周，她要照顧兩隻狗、3隻貓及一缸魚，但自責害死整缸魚，只剩下一條，「拍廣告有兩條魚陪襯，我拿回家養，其中一條回家時已奄奄一息，最後救不到，另一條魚患病，我用很多方法拯救，終救得到，將牠放進魚缸沒有隔離，結果導致其他魚死去，只剩一條」。單身多年的宣萱稱享受現時的生活，對感情事抱隨緣心態。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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