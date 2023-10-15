麥沛東演《死鬼老婆》舞台劇不敢爆肚 趙善恆靈修提升集中力 蔡曉童睇鬼片搵靈感

【明報專訊】麥沛東、趙善恆（恆仔）及蔡曉童（童童）本月底演出17場《死鬼老婆》舞台劇，是鬼王潘紹聰（Edmond）王牌節目《恐怖在線》15周年紀念活動環節，劇目下半場會由Edmond主持「恐佈在線」現場版，即場與觀眾講鬼故。麥沛東自爆是Edmond節目忠粉，今次趁合作混熟爭取VIP免費會籍。恆仔與童童自認笑點低，最擔心在舞台失守。

記者：鍾一虹

擁有豐富舞台經驗的麥沛東首度伙拍恆仔、童童及Edmond合作舞台劇，笑言答應參演有陰謀，「我喜歡睡前聽鬼故，鬼節時聽鬼故，太太更不准關燈。Edmond知道我是粉絲，答應送一年會籍給我，但我希望以後免費」。自爆怕鬼的恆仔稱最近因工作常跟Edmond食飯，聽完對方講鬼故，要自行調節忘掉記憶。童童大爆為舞台劇排練初期遇到靈異事件，「恆仔試過病倒，麥沛東圍讀見頭痛，我跟紙紮公仔拍完海報後，手上出現紅色抓痕，可能Edmond殺氣大，他加入排練後就無事，劇組演出前會辦大型拜台儀式，祈求演出順利」。

感人搞笑又驚嚇

談到《死鬼老婆》舞台劇改編自真人真事，蘊含感人、搞笑及驚嚇元素，故事講述麥沛東扮演恆仔老友，為了陪伴恆仔渡過喪妻之痛的難關，兩人一起加入童童打理的酒吧工作，因而發生連串怪事。麥沛東表示戲劇演出部分濃縮至個半小時，都需要投放不少心神處理，「我跟對手們要時間磨合，演出上的拿揑都需要精準，希望呈現最好的效果給觀眾。編劇和監製也經常駐場打氣，可見今次隆重其事」。

麥沛東演技多變

恆仔與童童都演過舞台劇，但經驗略淺，他們感謝導演細心，綵排前安排遊戲幫他們熱身和放鬆心情，恆仔又稱今次見識到麥沛東的真功夫，大開眼界，「他排練時有無限的演繹方法，我每次都要想辦法應對」。童童大讚前輩麥沛東沒架子，樂於分享和溝通，兼是搞笑高手，「他扮靈界朋友仔說話，演得好好笑，相信正式演出會更好玩，去到搞笑位我唯有抿嘴忍笑或擰轉面」。麥沛東笑言不敢爆肚整蠱對手，不過每當認真演戲，往往會更加搞笑。

恆仔揸車不停念對白

恆仔自認笑點低，打算騷前多做靈修，提升演出的集中力，「我要學定忍笑，因為角色串連全個戲，要換情緒跟不同對手演感情戲，所以我有很多準備工夫要做，連揸車都不停念對白」。童童覺得演繹驚嚇情緒有一定難度，「要如何表達受驚嚇，然後又嚇到觀眾，我特意參考電影《我左眼見到鬼》和韓劇尋找靈感」。

場地：Eaton House Kino@Eaton Hotel

化妝：Chi Chi Li 髮型：Roy Fan

服裝：LAKH、Coohem、Ecole de Cocktail Select Shop