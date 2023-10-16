90歲米高堅宣布退休

【明報專訊】從影70年演出超過180部電影的英國男星米高堅（Michael Caine），近日接受英國廣播公司電台節目訪問，正式宣布退休。他伙拍今年6月逝世女星格蓮黛積遜（Glenda Jackson）演出的《The Great Escaper》將會是其最後一部電影。米高堅說：「我經常說將要退休，現在就是了。」他自言雖擔正新片，又有好口碑，但適合90歲男人演出的角色着實不多，「你不會有90歲的男主角，都是年輕漂亮的男女擔正，所以我想，也是時候退出了」。

米高堅表示接拍《The Great Escaper》前，劇組曾三顧草廬；片中他扮演老兵，為了參與在法國舉行的諾曼第登陸日紀念活動，所以從安老院逃走。據悉該片根據二戰老兵Bernie Jordan的真實事迹改編。

米高堅拍過《奇謀妙計劫金磚》等電影，憑《偷情浪子》、《雙雄鬥智》、《窈窕妓女》及《越戰迷情》先後四度獲奧斯卡最佳男主角提名，並以《姊妹情深》和《總有驕陽》兩膺最佳男配角殊榮。他近年與《奧本海默》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）合作無間，參演對方執導的《蝙蝠俠》系列、《潛行凶間》、《星際啓示錄》和《天能》等，廣為新一代影迷認識。