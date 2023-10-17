谷村新司病逝 享年74歲 作品屢被港台歌手翻唱 中日文化交流橋樑

【明報專訊】日本殿堂級歌手谷村新司今年3月因急性腸炎入院接受手術，延至本月8日病逝，享年74歲。谷村所屬事務所昨日公布死訊，透露喪禮前日完成，僅邀親友出席。谷村1980年憑一曲《昴》紅遍亞洲，台灣歌手鳳飛飛、香港的羅文和關正傑先後填上中文歌詞翻唱，谷村其餘作品亦成為張學友、張國榮、梅艷芳的首本名曲。堪稱中日文化交流橋樑的谷村，多次獲邀出席中日邦交正常化紀念活動，又跟譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創立PAX MUSICA，分別在香港、日本和韓國舉行《亞洲和平音樂會》；譚詠麟透過微博留言悼念：「日本著名歌手兼我好友谷村新司離開我們了！懷念。」

去年慶祝出道50周年紀念的谷村新司，原定今年4月跟所屬樂隊Alice成員崛內孝雄及矢澤透舉行日本巡迴演唱會，因3月患上急性腸炎而煞停，就連6月舉辦的晚餐騷，以及8月亮相日本電視台節目《24小時愛心救地球》等演出，最終亦全部取消，好讓他專心休養，可惜最終仍不治。谷村所屬事務所昨日發表悼文：「谷村新司在10月8日呼出最後一口氣，從此地下長眠，他曾為康復而盡最大努力，可惜結果令人遺憾。」

Alice原定開騷 隊友撰文悼念

谷村新司死訊曝光後，Alice隊友崛內孝雄及矢澤透分別撰文悼念，前者表示：「谷村新司是我在過去50年最好的朋友，也是Alice的最佳導隊……期望有日在天堂再度合奏，請你稍候一會。」後者則說：「我們有時吵架，有時擁抱，共度多少困難和快樂，沒想過在一起51年後，這日終於來臨。」

產量驚人 曾為山口百惠作曲

1948年生於大阪的谷村新司，1971年跟崛內孝雄及矢澤透合組樂隊Alice，翌年發行首張迷你專輯，但銷量未如理想，其後為當紅歌手如山口百惠及加山雄三等作曲，作品總數超過370首，產量相當驚人。1980年，谷村新司以個人創作歌手身分推出《昴》，結果大受歡迎，唱片銷量60萬張，並首次登上《紅白歌唱大賽》舞台，迎來事業首個高峰。

《昴》鄭國江填詞兩版本

台灣歌手鳳飛飛、姜育恆及陳彼得分別把《昴》改編成中文版《另一種鄉愁》、《我的心沒有回程》和《夜行》，香港歌手關正傑和羅文亦翻唱成廣東歌《星》及《號角》，同時為兩曲填詞的鄭國江事後透露，是羅文先找他填詞，希望以「和平」為主題，配以號角作前奏，於是索性以此命名；其後唱片公司再找他填寫《星》，原來是谷村新司點名關正傑翻唱，並要求中文歌詞能夠表達原曲的含意。日本共同社引述谷村新司當年訪問內容，提及《昴》創作源起：「我從小就想像這種風景，草原延伸到地平線，遠處是連綿群山……當我第一次到訪中國時，心想：『啊！就是這裏』，前世我應該是中國人吧？」

1981年訪華 稱滬第二故鄉

谷村新司與內地關係甚佳，1981年獲邀參加北京舉行的《第1屆中日友好音樂節》，築起中日文化及音樂交流的橋樑。他跟上海尤有淵源，2017年出席《紀念中日邦交正常化45周年》上海音樂會，亦曾擔任上海音樂學院音樂工程系常任教授，並為上海世博開幕禮擔任表演嘉賓，谷村新司曾表示：「上海是我的第二故鄉。」

《遙遠的她》《有誰共鳴》作曲者

谷村新司與香港樂壇關係密切，張學友的《遙遠的她》、梅艷芳《孤身走我路》、張國榮《有誰共鳴》、郭富城《為何仍剩我一人》及陳慧嫻的《忘記悲傷》等，均改編他的作品，而跟他相識超過40年的譚詠麟，亦曾翻唱《星》。1984年谷村新司跟譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創立PAX MUSICA，旨在推動各國文化交流和世界和平，先後在香港、日本和韓國舉行多次《亞洲和平音樂會》。2015年他獲日本政府頒發紫綬褒章，表揚他對樂壇的貢獻和成就。