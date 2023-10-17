【開箱】《我的天堂城市》三個故事 姜濤演出單元 劇情最薄弱

【明報專訊】人氣偶像姜濤有份主演《我的天堂城市》，上月在台灣公映，據說票房麻麻，上周四（12日）轉戰香港，在姜糖（粉絲暱稱）加持下成績應會好轉。不過首映禮當晚粉絲被指看完姜濤主演部分便離場。《我》片分三個單元，編劇兼導演俞聖儀安排三個故事算互有一絲關係，卻留不住粉絲。其實以戲論戲，姜濤與李嘉文主演的第二部分，編導演俱最為薄弱。

三個發生在紐約的故事

《我的天堂城市》講述正撰寫論文的Mavis（宋芸樺飾）窮困又失戀，擔任即時傳譯員掙外快，見盡紐約人生百態，包括在地鐵被車門夾頭受傷的中年婦、遭丈夫性虐待的太太，以及不諳英語又沉默來自東北的少年。第二部分講述台灣大學生Jack（姜濤）為滿足家人期望到紐約深造，對電腦本科不及對Hip Hop街舞興趣大，並認識了來自新加坡當交換生的Lulu（李嘉文飾），兩人很快發展成情侶。第三部分講述建築師Jason（姚淳耀飾）與太太小慈（魏蔓飾）育有9歲兒子Jasper，後者患有阿氏保加症，且變得愈來愈暴力，當街打傷小慈後，以前忙於工作的Jason必須重新面對太太及家庭問題。

此片編劇及導演俞聖儀是在紐約留學和工作的台灣電影人，之前拍過多部短片，亦曾教書及擔任剪接師。《我的天堂城市》原是俞聖儀的短片，透過紐約藝術基金會2020年度紐約市婦女基金的補助，發展成劇情長片，條件是必須女導演才可申請，而且要在紐約市取景。翻查資料，該片其後還得到台灣MM2、台北市電影委員會、力揚電影，以及香港的MakerVille資助，或許也說明為什麼姜濤參演了第二部分。好處是偶像歌手給電影帶來熱度，姜糖上月組團到台灣為《我》片應援，便成為當地新聞。

俞聖儀初次執導長片及格有餘

首次執導長片的俞聖儀算及格有餘，雖然把三個故事串連起來有點牽強，技巧也粗糙。短篇組合成長片，羅拔艾特曼（Robert Altman）便拍過《人生交叉點》，取材自Raymond Carver的9個短篇小說和詩篇，當中人物衆多，彼此擦肩而過，或有所聯繫，建構屬於洛杉磯的浮世繪。跟《我的天堂城市》一樣以三個段落為敘事架構，還有兩奪奧斯卡的墨西哥導演伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）成名作《狗男女的愛》，以及馬其頓導演米丘曼契夫斯基（Milcho Manchevski）的《山雨欲來》，後者反思戰爭與殺戮，三部分故事如環狀般首尾連接，直到結局才看清前因後果，滿有心思，也給觀衆懸念追看下去。《我》片把單元串連起來又比較有力的，可能只是Mavis擔任Jasper中文家教，因後者出事，所以電影起初，Mavis的工作遭取消，而到結尾，她才首次到訪Jason家，跟Jasper見面。

《我的天堂城市》三個故事以扮演Mavis的宋芸樺打頭陣最紮實，未知是否跟導演俞聖儀的親身經歷有關，譬如當受傷客戶申請賠償，Mavis發現翻譯過程對被申索一方不利，傳譯員會首當其衝遭辭退，滿有實感；反而後來聽到客戶遭丈夫性虐，Mavis會笑出來，不值得同情之外，也顯得突兀。也許40分鐘篇幅真的不足夠人物敘事，所以有關東北少年的描述顯得不夠深入，他最後遣送到哪裏也含糊其辭。最薄弱是第二部分，講述Jack在紐約留學，不用兼職，還能負擔有廳有房的單位獨居，應該家境不錯？可是笨得會網上預繳學跳舞費用，再被多騙40美元之餘，還呆呆在街邊等「騙徒」回來，是要表達Jack為人單純嗎？飾演Lulu的李嘉文很有語言天分，充分掌握美式英語和普通話，隨時能轉換頻道。然而Lulu是新加坡人，有最強護照，出入美國免簽證，不能繼續學業怎會是跟Jack分手的理由？這一段充斥偶像MV拍攝手法，對兩人的感情推進毫無幫助，整個單元抽起，似乎也不會影響其他兩部分。

如果此片有關移民故事，第三部分也許最符合主題；小慈是移民第二代，父親管教甚嚴，她嫁給留學生Jason後，誕下Jasper，一家三口本來很快樂，卻在Jasper確診阿氏保加症後急劇轉變，但直到血淋淋暴力事件擺在眼前，Jason和小慈才願意直面問題。俞聖儀拍這段很不錯，尤其在公園裏Jasper由不聽母親說話，到語言暴力，到真的失控揮拳，層層遞進，拍出了壓迫與緊張感。