劉德華指《怒火漫延》製作費不設上限 謝霆鋒任動作導演：延續陳木勝精神

【明報專訊】電影《怒火漫延》昨日在啟德郵輪碼頭舉行開鏡禮，身兼演員與監製的劉德華（華仔）與兼任動作導演的謝霆鋒，昨日聯同陳家樂、呂良偉、胡子彤、何珮瑜、沈震軒、許冠文、陳國邦、此沙及謝苗等出席。華仔向傳媒派心心，許冠文照跟，還做出大心心動作，十分搞笑。華仔和霆鋒代表電影公司向在場演員派利市，希望拍攝順利。

記者：柯美

攝影：劉永銳

華仔與霆鋒繼《新少林寺》後相隔12年再合作，華仔表示恍如昨日，有種很熟識的感覺。不過今次再合作，他們除了是演員外，還多了一個崗位，兩人延續已故陳木勝導演的精神，創造出這個故事，華仔說：「《怒火漫延》是全新故事，但都是陳木勝的世界，每部電影都有自己的世界，這部電影有點奇幻，亦有動作場面。」

華仔狂操體能 霆鋒動作戲要求高

華仔否認戲中跟霆鋒對立，「我們是好兄弟，但有對打，我做他細佬」。霆鋒聞言扮腳軟，「我不敢當」。身為動作導演的霆鋒透露片中有很多動作和爆破場面，仍創作中。華仔表示暫時只拍了一場戲，但拍了數天，霆鋒大讚好正。要應付大量動作鏡頭，問他們有否操fit？霆鋒承認有勤力操練，因再與華仔合作，希望對方看到他現在有點進步。華仔說：「我體能再提升，體型方面就交給霆鋒。今次超過我以前拍動作戲的要求，霆鋒會利用電腦特效拍一次，有些我做到，有些我做不到，做不到會出聲，他們就改。」

拍動作鏡頭花費不少，身為監製的華仔可有壓力？華仔表示完全沒壓力，「我最輕鬆，有那麼好的團隊，跟導演郭子健在《打鐳台》認識，拍過很多重要電影，他的創作能力與空間似陳木勝。（是否要管數？）不用，有另一人負責，我負責花錢。（霆鋒拍什麼也可以？）是，我一定點頭。（製作費多少？）老闆沒上限」。問霆鋒哪場戲最貴？他說：「很多都很貴，值得的，不要用金錢去衡量，導演有很多想法，所以設計亦一直在變，總之會延續陳木勝精神、香港動作片的精髓，同時又要創新。」

陳家樂不敢望華仔 呂良偉打戲不留力

陳家樂戲中飾演高級警務人員，華仔是其下屬。家樂表示與偶像華仔合作既開心又擔心，「工作時跟偶像太近距離，我定眼望住他一舉手一投足，好尷尬，所以會盡量避開對方眼神。不過有場戲我要鬧他，一開機拍攝，我就不愛他了」。呂良偉演商人，也有動作場面，他說：「我每天都有練功，不需要特別操身形，但見到霆鋒操到8嚿腹肌，好羨慕。之前在內地拍戲，導演叫我握緊拳頭打對手頭部，我驚傷及對方，不敢出盡全力，結果自己的手指腫了3個月才痊癒，最終聽導演講，對方被我打到倒地暈一暈。」

此沙讚港片專業 謝苗拳拳到肉

《封神第一部》內地男演員此沙和曾來港與李連杰合作《給爸爸的信》的謝苗均參演《怒火漫延》，他們留港至年底。首次拍港產片的此沙表示香港電影很專業，拍得很快，仍適應中，「開槍很好玩，可以釋放壓力和精力」。謝苗稱自己的開槍戲不多，導演擅用他的身手，跟對手埋身肉搏拳拳到肉，「我與霆鋒有對打戲，跟劉德華則是文戲。暫未跟霆鋒對戲，但也感覺到他很犀利，所以有點緊張」。

《封神第一部》內地票房26億人民幣，此沙多謝大家支持和喜歡他的角色，知道電影在港上映，但不緊張票房，因每部電影好與壞，要由觀眾入場親身感受。

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