黃智雯婚後首現身 繼續工作不做少奶奶

【明報專訊】40歲黃智雯（Mandy）與珠寶集團高層詹文天（Anthony）拍拖逾11年，早前在社交平台無預警下宣布結婚，剛從英國返港的Mandy昨首日為無綫劇《香港重案》開工。榮升詹太的她一臉幸福，否認英國是度蜜月之旅，並透露與Anthony今年初在新西蘭完成註冊儀式，她說：「我們旅行結婚，二人世界後，回港與雙方家長吃飯，做足斟茶儀式，雙方家長很開心，完成所有儀式才跟大家分享這份喜悅。」

被老公愛的宣言感動到喊

Mandy透露老公以英文講愛的宣言，她說：「好開心、好sweet，內容就不講了。（有否感動到喊？）感動的，跟拍戲的感覺不同，真實去到這一刻真的會感動到喊。」由於所有儀式已完成，Mandy不會補辦喜酒，但會陸續跟「胡說八道」的好姊妹和朋友吃飯慶祝，「姊妹們都戥我開心，話終於等到我這日子，佢哋都不是很早知道」。

生B順其自然 有洽談續約

至於生BB，Mandy表示順其自然，起碼要完成手頭上的工作。有傳她因結婚不跟TVB續約？她否認，稱現在仍為公司拍劇，但透露與無綫的合約快將屆滿，一直在洽談續約，有新動向會向大家公布。問到老公有否要求減少工作？她說：「沒有，他知我事業心重，喜歡工作，旅行時我仍不時提工作計劃和年底舉行的演唱會。我不會放棄或減少演出做少奶奶，現在多了個身分，反而身邊多了一個人的力量，支持我工作。」

宋宛穎睇解剖幫助演法醫

同劇的宋宛穎飾演法醫，之前拍了一場解剖戲，因為是假人，所以不驚，但之前獲安排看真正法醫解剖，「是個很好體驗，對我演出很有幫助」。她同一時間拍攝劇集《飛常日誌》，兩劇都沒感情線。問她可想拍咀嘴戲？她稱之前在《愛．回家之開心速遞》已將熒幕初吻獻給「朱凌凌」吳偉豪。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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