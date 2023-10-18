【開箱】電影《勿說是推理》 菅田將暉智破豪門爭產案

菅田將暉（右）的爆炸頭造型搶眼，角色古怪的生活習慣成為戲中笑點。童星出身的原菜乃華（左）去年聲演《鈴芽之旅》，廣為觀衆認識。

【明報專訊】《啊，荒野》日本影帝菅田將暉主演富士電視台「月9」劇《勿說是推理》去年1月開播，12集收視均錄得雙位數，扮演推理能力超強的「爆炸頭」大學生久能整，更橫掃日劇學院獎、東京國際電視劇大獎視帝殊榮。原班人馬開拍電影版，9月15日在日本上映，連續5周票房稱冠。截至本月15日上映1個月，錄得278萬人次入場，累收37.6億日圓（約1.97億港元），若能超越《Tokyo Mer~流動急症室》45億日圓（約2.36億日圓），《勿》片便成為今年日本最賣座的真人演出電影。

改編漫畫《廣島篇》

電影《勿說是推理》講述破案天才久能整（菅田將暉飾）到訪廣島，受高中女生狩集汐路（原菜乃華飾）委託，協助她勝出豪門家族遺產繼承戰，牽涉在內還有3名繼承人，包括汐路的表哥波波壁新音（萩原利久飾）、表姊赤峰弓良（柴咲幸飾）、堂兄狩集理紀之助（町田啓太飾），以及狩集家族的律師車坂朝晴（松下洸平飾）。繼承人必須拆解遺囑謎語，才能繼承巨額遺產。然而狩集家族後代多年來都有人因繼承問題而離奇死亡。汐路父親狩集彌（瀧藤賢一飾）與3名兄弟姊妹，8年前同時因車禍喪命，到底真的是意外，還是互相殘殺的結果？

《勿說是推理》改編自同名漫畫，電影版內容來自原著第2至4卷《廣島篇》，講述久能整為了參觀美術展前往廣島，不過電影版改動了時間線，設定在元旦至春天，與劇集內容沒太大關聯，可視為獨立故事，即使沒看過漫畫或劇集，也能輕鬆理解。電影跟日劇班底一樣，菅田將暉繼續擔正，有份主演日劇的永山瑛太與伊藤沙莉戲分不多，前者大概有兩場戲，後者則在「彩蛋」亮相。電影主線由遺產爭奪戰開始，遺囑說明4名候選繼承人狩集汐路、波波壁新音、赤峰弓良及狩集理紀之助，各獲一間倉庫，但必須把倉庫內應有物品還原。4人解謎期間，狩集汐路險被花盆擲中，赤峰弓良被反鎖在倉庫內，似乎有人想謀害繼承人。不過久能整很快便看穿，一切都是狩集汐路自編自導自演，她不相信父親死於意外，因此故弄玄虛，希望找出父親的死亡真相。

其後故事再度反轉，揭發狩集家多年來不時有家族成員英年早逝，死者特徵天生鬈髮。原來狩集家數百年前被3名稱為「惡鬼」的外敵入侵，狩集家上下通通被殺，媳婦被姦污成孕，年幼女少主僥倖逃生。3名「惡鬼」奪走狩集家所有財產及名聲，「惡鬼」後人多年來承傳家訓，必需除去天生鬈髮特徵的狩集家後人，永遠守護家族秘密。

片長128分鐘，情節兩度反轉，故事引人入勝，幾乎沒有冷場，推理情節也不太刁鑽。日本推理片影迷都知道，對白及鏡頭擺位會刻意鋪陳真兇，《勿說是推理》並不刻意，對白也自然，久能整在尾聲解畫時，不會有「早就估到」的感覺。

特備劇黃Viu上架

此片推理不忘說教，透過久能整喋喋不休帶出兩大信息；第一，小朋友就像未乾的水泥，欺負他們會形成永久「洞」及「破爛」，千萬不要利用小孩的天真與誠實，讓他們成為大人之間的間諜；如汐路年輕時將父親行蹤告訴青梅竹馬的大哥哥車坂朝晴，後者利用情報殺害汐路父親，汐路因而自責。第二，久能整勸喻汐路接受心理輔導，諷刺日本人愛面子，永遠不願承認自己懦弱及受傷。

扮演狩集汐路的20歲原菜乃華，曾為新海誠動畫《鈴芽之旅》主角配音，清純外表很搶眼，戲分不比菅田將暉少，內心戲也很重，表現算合格。菅田將暉再次飾演久能整，無論形態或表情，表現更上一層樓。菅田將暉可說與角色融為一體，成為他演藝生涯中最重要的角色之一。

另外，電影版開畫前，富士電視台9月9日播出《勿說是推理》特備劇，除了菅田將暉，在電影版出現的遠藤憲一也有亮相。特備劇分為兩部分，分別是日劇第1集的新內容，以及根據原著漫畫第11卷「時光膠囊篇」改編，講述久能整被同學邀請參與日薪1萬日圓（約522港元）的兼職，任務是尋找30年前埋藏的時光膠囊。香港觀眾可在「黃Viu」收看《勿》特備劇。

上映日期：10月12日